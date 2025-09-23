Personal policial de Catamarca detuvo a dos ladrones y recuperó una zaranda metálica sustraída de una cancha de fútbol

A las 16:00 de la tarde de hoy, por solicitud del SAE-911, en avenida Los Inmigrantes al 200, motoristas del COEM-Kappa, con la colaboración de sus pares de la Seccional Primera, aprehendieron a dos personas del sexo masculino de apellidos Ponce (25) y Leiva (40).

Estos sujetos, habrían sido sorprendidos infraganti llevando una (01) zaranda metálica de la cual no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que dos (02) pinzas alicates y un (01) guante que tenían entre sus prendas de vestir.

Cabe resaltar que, tras averiguaciones realizadas, los uniformados constataron que la tela metálica sería producto de un ilícito perpetrado en una cancha de fútbol existente en inmediaciones del lugar mencionado, en virtud de lo cual los presuntos autores del delito fueron trasladados y alojados en la Comisaría Séptima, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.