Periodismo Médico: reconocen a “Diga 33”, el programa de Radio TV Valle Viejo que conduce la Dra. Marina Andrada

La Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM) otorga reconocimientos a trabajos periodísticos destacados a través de premios como el Premio Dr. Héctor Bergier, que se entrega en diferentes categorías (prensa digital y escrita, radio, televisión y redes sociales) por trabajos de concienciación sobre salud, y el Premio Dr. Alfonso Corso, también por trabajos en redes sociales. Estos premios buscan promover el periodismo responsable y de calidad en el ámbito de la salud. 

En ese contexto, la Dra. Marina Laura Andrada, conductora del programa “Diga 33”, que se emite por Radio TV Valle Viejo, publicó el siguiente posteo lleno de gratitud: “Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a la Sociedad Argentina de Periodismo Médico por reconocer y poner en valor mi labor en la Prevención a través de los medios de comunicación, y por destacar la trascendencia de Diga 33, un espacio que refleja el compromiso del periodismo médico con la salud de nuestra sociedad Catamarqueña. Gracias Radio TV Valle Viejo, Ramón Ricardo Gómez y Claudia Nieva”.

Nuestra compañera de trabajo, destacó: “Que se haya resaltado mi vocación y la virtud de ejercer la medicina desde la solidaridad, constituye para mí un honor inmenso y un motivo de orgullo que me impulsa a seguir adelante. Me sentí verdaderamente privilegiada de compartir esta experiencia junto a grandes referentes de la Medicina Argentina: el Dr. Capuya, de C5N, el Dr. López Rosetti, de SAMES, el Dr. Mario Bruno de SAPEM, Valeria Román, de Infobae, y, muy especialmente, el Dr. Miguel Galmés, ,Presidente de la Asociación Médica Argentina, quienes nos recibieron con respeto, calidez y un reconocimiento que dignifica y enaltece nuestra labor”.

En su posteo, la Dra. Andrada finaliza diciendo que “este gesto me inspira a continuar trabajando con pasión, compromiso y solidaridad, convencida de que la prevención y la comunicación responsable son herramientas poderosas para proteger y cuidar la salud de todos. Porque comunicar para prevenir no es solo informar, es sembrar Vida, Esperanza y Confianza en cada palabra compartida”.

