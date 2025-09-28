Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Perdió en el Monumental ante Riestra: cuarta derrota consecutiva del “Súper River” de Gallardo

Deportivo Riestra hizo historia y se impuso 2-1 sobre River Plate en el primer partido que disputó en el Estadio Monumental. El elenco de Marcelo Gallardo, que venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores, volvió a dejar una deslucida actuación y el público hizo sentir su malestar por el presente del equipo.

River tuvo problemas para penetrar el bloque defensivo de la visita durante los 90 minutos. Antony Alonso abrió el marcador de cabeza a partir de un tiro de esquina, pero Giuliano Galoppo igualó el trámite un par de minutos después.

Ya en el segundo tiempo, Pedro Ramírez aprovechó una falla de la defensa del Millonario para poner el 2-1 a favor de la visita. Desde entonces, ante un Monumental impaciente por el rendimiento del local, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo imponer condiciones. En los últimos minutos, Maximiliano Salas fue expulsado por recriminar de forma vehemente al juez de línea.

Con este resultado, Riestra se asentó en la cima de la zona B con 22 unidades, mientras que se acercó a Boca (47) y Argentinos (47) en la tabla anual. Por su parte, River quedó en la segunda ubicación en ambas tablas, ya que no pudo superar a Rosario Central (50) en el acumulado al quedar con 49 puntos.

La próxima parada para el Millonario será trascendental: chocará contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves 2/10 desde las 18:00, en Rosario. Por su parte, el Malevo recibirá a Vélez en el Guillermo Laza.

  • Catamarca: productores de Mutquín recibieron sus kits de riego presurizado

    Catamarca: productores de Mutquín recibieron sus kits de riego presurizado

    En el marco de su visita al Oeste provincial, el gobernador Raúl Jalil encabezó en Mutquín el acto de puesta en marcha de los nuevos sistemas de riego presurizado por goteo, que benefician a 73 familias productoras de nogal del departamento Belén. La iniciativa se concreta a través del trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo.…

  • Perdió en el Monumental ante Riestra: cuarta derrota consecutiva del “Súper River” de Gallardo

    Perdió en el Monumental ante Riestra: cuarta derrota consecutiva del “Súper River” de Gallardo

    Deportivo Riestra hizo historia y se impuso 2-1 sobre River Plate en el primer partido que disputó en el Estadio Monumental. El elenco de Marcelo Gallardo, que venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores, volvió a dejar una deslucida actuación y el público hizo sentir su malestar por el presente del equipo. River tuvo problemas para penetrar el bloque defensivo…

  • Horarios para visitar CATA, el nuevo centro de arte y tecnología de Catamarca

    Horarios para visitar CATA, el nuevo centro de arte y tecnología de Catamarca

    El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), recientemente inaugurado en la histórica Casa de Gobierno, ya puede visitarse con entrada libre y gratuita. Ubicado en Sarmiento y República, en pleno centro de la capital catamarqueña, CATA invita a descubrir la identidad catamarqueña a través de experiencias sensoriales, interactivas y tecnológicas. El espacio abre de martes a viernes, de…

  • La mamá de una de las víctimas del triple crimen dudó del rol de “Pequeño J”: “Nos vendieron un verdulero”

    La mamá de una de las víctimas del triple crimen dudó del rol de “Pequeño J”: “Nos vendieron un verdulero”

    Sabrina, mamá de Morena Verdi, volvió a hablar públicamente y planteó serias dudas sobre la investigación del triple femicidio de su hija, de Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez. En una entrevista radial, denunció irregularidades y cuestionó la manera en que se está llevando adelante la causa. Cuando le preguntaron si cree que Tony Janzen Valverde…

  • Catamarca: motociclista chocó contra un auto en el ingreso al barrio Eva Perón, y terminó hospitalizado

    Catamarca: motociclista chocó contra un auto en el ingreso al barrio Eva Perón, y terminó hospitalizado

    A las 15:10 de la tarde de hoy, en la esquina de Avenida Los Legisladores y calle Alpatauca, se registró un siniestro vial. José Agustín Heredia (24), conducía una motocicleta Benelli 180 cc., de color rojo, y por razones que se investigan, colisionó con un automóvil Volkswagen Voyage gris, dominio MJZ-006, al mando de Esteban Darío Vielmetti (28).…

  • Murió otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

    Murió otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

    Un adolescente de 13 años falleció este sábado por la tarde tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba. Esto ocurre días después de que otros cuatro chicos fallecieron de manera repentina en la provincia, mientras participaban de distintas actividades cotidianas. Dos murieron en plena actividad…

Anuncio
Anuncio