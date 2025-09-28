Perdió en el Monumental ante Riestra: cuarta derrota consecutiva del “Súper River” de Gallardo

Deportivo Riestra hizo historia y se impuso 2-1 sobre River Plate en el primer partido que disputó en el Estadio Monumental. El elenco de Marcelo Gallardo, que venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores, volvió a dejar una deslucida actuación y el público hizo sentir su malestar por el presente del equipo.

River tuvo problemas para penetrar el bloque defensivo de la visita durante los 90 minutos. Antony Alonso abrió el marcador de cabeza a partir de un tiro de esquina, pero Giuliano Galoppo igualó el trámite un par de minutos después.

Ya en el segundo tiempo, Pedro Ramírez aprovechó una falla de la defensa del Millonario para poner el 2-1 a favor de la visita. Desde entonces, ante un Monumental impaciente por el rendimiento del local, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo imponer condiciones. En los últimos minutos, Maximiliano Salas fue expulsado por recriminar de forma vehemente al juez de línea.

Con este resultado, Riestra se asentó en la cima de la zona B con 22 unidades, mientras que se acercó a Boca (47) y Argentinos (47) en la tabla anual. Por su parte, River quedó en la segunda ubicación en ambas tablas, ya que no pudo superar a Rosario Central (50) en el acumulado al quedar con 49 puntos.

La próxima parada para el Millonario será trascendental: chocará contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves 2/10 desde las 18:00, en Rosario. Por su parte, el Malevo recibirá a Vélez en el Guillermo Laza.