“Pensé que me mataban como a Diego Pachao”, dijo un joven golpeado por policías de la comisaría séptima en Catamarca

Nelson, un joven que había asistido a un boliche, denunció haber sido golpeado brutalmente por al menos seis policías, sin haber ofrecido resistencia ni cometido delito alguno.

Aseguró que todo comenzó cuando una oficial se acercó mientras él esperaba en su auto esperando a un amigo que tenía su celular.

Relató que al intentar explicarle la situación, fue tirado contra el vehículo y agredido por varios efectivos, incluidos integrantes de grupos especiales.

Según su testimonio, fue esposado, golpeado en la cabeza, las costillas y las piernas, incluso mientras sangraba y pedía ayuda: “Me doblegaron contra el vehículo que estaba ahí, me tiró un golpe de puño en las costillas y en las piernas. Lo que trataba de explicar, que no me peguen, que estaban mal, me salía sangre acá del tabique, me salía sangre del labio”.

El violento hecho habría ocurrido durante el fin de semana en la playa de estacionamiento de Clon Disco, y fue denunciado en la mañana de ayer por el joven de 24 años.

Según manifestó el denunciante de apellido Oviedo, en la madrugada del domingo, esperaba en su auto a dos amigos que se estaban sacando una foto con un artista en la puerta del local. En ese momento, un personal femenino de la policía lo habría increpado golpeado en el rostro. Minutos después, fue obligado a salir del vehículo y recibido patadas en el cuerpo y en la cara por parte de varios agentes. El joven asegura que en ese momento perdió el conocimiento.

“Pensé que me moría como Diego Pachao”, dijo Nelson refiriendo al joven que murió a manos de policías de la comisaría séptima.