“Pensé que era un maniquí”: halló el cadáver calcinado de un hombre en un descampado

El descubrimiento de un cadáver calcinado en un descampado de Guaymallén activó las alarmas nuevamente en la provincia de Mendoza. El vecino que se topó con la macabra escena del cuerpo aun quemándose relató, en una charla con el diario MDZ, cómo fue el hallazgo.

“Venía saliendo del trabajo, eran como las 18.40. Se vio el humo y cuando me acero pensé que era un maniquí”, fue lo primero que contó el hombre, quien reside en la zona y se encontró con la impactante escena en un terreno baldío ubicado frente al cruce de las calles Manuel A. Sáez y Victoria.

A pesar de la confusión inicial, cuando se pudo acercar lo más posible, no tuvo dudas: “Era una persona que estaba prendida fuego”.

Los detalles del cadáver

Además, el testigo señaló que estaba “todo envuelto en tela”. A su parecer, al hombre “lo habían tirado y prendido fuego” en ese descampado.

Continuando con su testimonio, el vecino sostuvo que rápidamente pudo distinguir que se trataba de un hombre, ya que sus partes intimas, al igual que los pies y manos, “era lo único que se le veía”.

Por otro lado, el hombre sostuvo que el fallecido tenía la pierna izquierda totalmente quebrada y “mirando para el otro lado”. Ese detalle se pudo apreciar en una foto a la que accedió este portal.

A pesar de que las fuentes policiales aún aguardaban por los resultados de los análisis periciales en la escena y la posterior necropsia, quien se encontró cara a cara con el cadáver sostuvo que, de acuerdo con lo que presenció, parecía ser un asesinato.

Cómo seguirá la investigación

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, bajó las órdenes de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien lidera la investigación.

Pasadas las 21.30, los restos no habían sido identificados, debido al estado en que se encontraba el cadáver. En ese sentido, iba a ser clave la necropsia por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Más allá de eso, debido a las características del hecho y el contexto en el que fue hallado el cuerpo, todo apuntaba a que se trató de un crimen.