Patricia Bullrich sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos: “Argentina será enorme”

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que Argentina será “enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.