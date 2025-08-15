Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Tal como se especulaba, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, agregó.

Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

Luego, lanzó duras críticas contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

Sobre el final, afirmó que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado“. “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso“, completó.

El Presidente respondió a la publicación de su ministra celebrando la postulación: “VAAAAAAAAMOOOOOO…!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas…”.

Bullrich, agradeció por el mismo medio: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

Ya a fines del mes pasado, en medio de rumores que había despertado días antes un tuit de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había revelado que Bullrich sería candidata a senadora.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, el funcionario fue consultado al respecto y confió: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”.

Incluso fue más allá y consideró que una buena elección la posicionaría no solo para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras destacar que a la dirigente “le gusta ir al frente”, ponderó una posible fórmula presidencial “Milei-Bullrich”, la cual indicó que podría ser poderosa a nivel electoral.

  • Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

    Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

    Un hombre murió este viernes, mientras que otras dos personas resultaron heridas al producirse un choque entre un camión y una furgoneta en la ruta provincial 11, al sur de la provincia de Córdoba. El siniestro vial ocurrió esta mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente, según…

  • Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

    Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

    Tal como se especulaba, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye…

  • Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU

    Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU

    La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió hoy que Argentina podrá esperar la apelación por la entrega de acciones de la empresa sin entregar ni esos títulos ni otras garantías. O sea, suspendió la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado. Se trataba de un fallo muy esperado en…

  • Día del Niño en Catamarca: “Un mundo de colores” en el Parque Adán Quiroga

    Día del Niño en Catamarca: “Un mundo de colores” en el Parque Adán Quiroga

    El próximo domingo 24 de agosto el Parque Adán Quiroga se llenará de alegría y diversión con la gran celebración del Día del Niño: “Un Mundo de Colores”. Desde las 14:00 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada especial con juegos, shows en vivo, sorteos con grandes premios, feria de emprendedores y muchas sorpresas.…

  • Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio: serán sacrificadas

    Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio: serán sacrificadas

    El Senasa confirmó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en el partido de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. La muestra fue analizada por el Laboratorio del Senasa, ubicado en la localidad de Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en…

  • Personal policial sofocó un incendio en una vivienda de la Capital catamarqueña

    Personal policial sofocó un incendio en una vivienda de la Capital catamarqueña

    A las 06:10 de la mañana de hoy, a solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Sexta llegó hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Chubut y Federico Argerich, donde se estaría produciendo un incendio. En el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en una de las…