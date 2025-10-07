Radio TV Valle Viejo
Patricia Bullrich presenta el Centro Nacional Antiterrorista

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta hoy el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tiene el objetivo de articular las políticas de prevención ante amenazas terroristas de grupos extremistas.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el anuncio se lleva a cabo en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta, desde las 13:30.

La candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales.

El Centro Nacional Antiterrorista será creado con la finalidad de combatir las intimidaciones de organizaciones paramilitares como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994).

    La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

    El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.…

    Hallaron muerta a Daiana Mendieta, una joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

    Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. La información del hallazgo del cadáver fue confirmada a este medio por el ministro de Seguridad y Justicia de…

    La 17ª Feria del Libro de Catamarca será en CATA del 6 al 9 de noviembre

    El flamante Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) recientemente inaugurado en la histórica Casa de Gobierno, será el espacio que albergará este año la 17º edición de la Feria Provincial del Libro que, con organización del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, se realizará del 6 al 9 de noviembre. “Los libros,…

    Video: por el bajo nivel del Dique Las Pirquitas, recomiendan uso racional del agua

    El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca informó a través de un video publicado en sus redes sociales, que el nivel del Dique Las Pirquitas se encuentra muy bajo debido a que el ingreso de agua ha sido escaso en los últimos días. El bioquímico Luis Carrizo, gerente de Análisis y Control de Calidad, explicó que la baja del caudal, la formación de…

    Con el nuevo IPC, los salarios registrados acumulan una caída real del 11 por ciento

    Con la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la canasta ENGHO 2017-2018, los salarios registrados acumulan una pérdida real del 11,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo indicó un relevamiento de la consultora Vectorial, que analizó la evolución de los ingresos frente a la inflación. Durante los primeros siete…

    Denuncian a una mujer policía de Catamarca por vejaciones a tres jóvenes efectivos

    Tres nuevos efectivos policiales que prestan servicios en la Comisaría Décima radicaron una denuncia contra una oficial de apellido Vaquel, jefa de la mencionada dependencia. El hecho que se conoció hoy, ocurrió cuando la mujer ordenó a los jóvenes efectivos que no efectuaran el informe correspondiente por su tarea de recorridos preventivos por la jurisdicción,…

