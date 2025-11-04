Pastores evangélicos oraron con Milei en la Casa Rosada por primera vez

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada al Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (Aciera) en un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas.

Según informó presidencia, “por primera vez, pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno nacional”.

Al encuentro asistieron pastores de todo el país, el presidente y otros integrantes del Gobierno como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los pastores de Aciera destacaron en sus redes sociales oficiales que el de este lunes fue “un hecho histórico en la Casa Rosada”.

“Por primera vez, pastores de todo el país se reunieron para orar en la sede del Ejecutivo. En el Salón Sur se oró por la economía, la educación, la justicia, la lucha contra el narcotráfico, las iglesias y las autoridades nacionales. Un tiempo de fe y unidad por nuestra Nación”, indicó la comunicación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina.

Los pastores además señalaron que “se oró especialmente por el presidente, pidiendo a Dios sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina”.

El Día de las Iglesias Evangélicas fue el pasado viernes 31 de octubre para celebrar el aniversario de 507 años desde la Reforma Luterana. Ese día en 1517 el monje alemán Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de una iglesia en Wittenberg, marcando así el inicio de la Reforma Protestante.