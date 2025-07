Pastores del templo evangélico que visitó Milei sostienen que su construcción fue posible gracias a pesos que se convirtieron en dólares

El templo evangélico Portal del Cielo, un espacio para 15.000 personas ubicado en la capital de Chaco y que el sábado tuvo su acto de inauguración con la participación del presidente Javier Milei, se construyó a partir de “un milagro”. Así lo afirmó el pastor Jorge Ledesma, quien sostuvo que 100.000 pesos que tenía en una caja de seguridad bancaria se convirtieron en 100.000 dólares.

La situación cobró trascendencia a partir de la visita de Milei al templo el pasado fin de semana, durante la que fue la primera ocasión en que un jefe de Estado asistió a una iglesia evangélica para un evento de este tipo.

La historia sobre la conversión de los pesos a dólares, que inicialmente la contó en público Ledesma delante de su feligresía, fue repasada este lunes por su hijo Cristian, que también es pastor.

“Fue una experiencia muy fuerte para nosotros y fue lo que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo”, arrancó contando en diálogo con Radio Con Vos.

Según el relato de Cristian, en la caja de seguridad del banco había “pesos guardados que eran un ahorro de la Iglesia” y que formaban parte del registro de su contadora. La sorpresa llegó cuando su padre fue a verificar la suma y se topó con que ya no había pesos, sino dólares.

“Había pasado más de un año y la contadora le dijo que según su registro lo que había ahí eran 100.000 pesos. Pero cuando abrió la caja vio 100.000 dólares. Pensó que era un error y le mandó fotos a la contadora. Pero no era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, contó el hijo del pastor.

Con alguna pequeña variante, Jorge Ledesma había contado la historia de los dólares transformados en un video que se viralizó en redes sociales. “Estábamos por comenzar la construcción del templo grande y decidimos revisar cuánto teníamos en la caja de seguridad en el banco. En el papelito decía que teníamos ahí guardados 100.000 pesos y que yo había sacado de ahí 6.000 para comprar dólares. Cuando reviso de nuevo, había 96.000 dólares. Ese día nos cayó la fe para entender que el que iba a construir ese templo era él y no nosotros”, sostuvo el pastor.

Además, hizo mención de “otros milagros” que permitieron la construcción del templo evangélico más grande del país “sin contraer deudas”.