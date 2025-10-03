Radio TV Valle Viejo
Pastor evangélico, que irá a juicio por abuso sexual, sigue predicando frente a niños y adolescentes

El juicio contra un pastor evangélico de la ciudad de El Carmen, Jujuy, acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas, finalmente ya tiene fecha de inicio y el próximo lunes 13 de octubre, en el Palacio de Tribunales, se cumplirá con la primera audiencia.

Dante Reynaldo Gómez, se encuentra imputado por ser el supuesto autor material de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido, varios hechos en concurso real, y abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido”.

El pastor llega a esta instancia, a pesar de la gravedad de las acusaciones, en libertad y llamativamente hasta hace poco, fue visto dentro de un templo evangelista predicando frente a una gran congregación en la que se encontraban, además de adultos, varios niños, niñas y adolescentes.

El debate oral se extenderá por tres audiencias por las que estarán prestando declaración 32 testigos, entre los que estarán las víctimas, miembros de la iglesia evangelista, profesionales de la salud y personal que intervino en la compleja investigación que se llevó adelante durante la Investigación Penal Preparatoria.

El tribunal con Función de Juicio, estará integrado por Ana Carolina Pérez Rojas -presidente de trámite- y los vocales Alejandro Gloss y Luis Kamada.

El caso

Las denuncias contra este pastor se realizaron en el año 2023, casi una década después de que habrían ocurrido los abusos en contra de dos niñas, cuando las víctimas tenían 12 y 14 años años, las cuales habrían sido abusadas sexualmente por el reconocido pastor que estaba al frente de una iglesia evangelista de la ciudad de El Carmen.

Más de dos años pasaron desde aquel momento en el que fue avanzando la investigación a pasos lentos, hasta que finalmente se llegó a este juicio oral que buscará arrojar luz, sobre estos aberrantes episodios denunciados.

Durante la investigación y mediante las entrevistas en Cámara Gesell a las denunciantes, se estableció algo que podría llamarse el modus operandi de este pastor: mediante engaños y aprovechando su envestidura como representante del culto al que pertenecían, llevaba a sus víctimas por las inmediaciones de una estación de servicio en la ciudad de El Carmen, donde eran sometidas a los ultrajes de este hombre.

Pero a pesar de la gravedad de la acusación y de la fuerte imputación en su contra, el pastor Gómez nunca fue detenido y continuó en libertad, solamente con alguna medida restrictiva en su contra.

Sin embargo, hace algunos meses -en el mes de julio más precisamente- causó gran indignación ver que el pastor Dante Gómez se encontraba al frente de una congregación oficiando una misa, en la que se encontraban una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes.

