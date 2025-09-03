Paro en la empresa minera Zijin Liex: la DIL llamó a conciliación obligatoria

Esta tarde se conoció que la Dirección de Inspección Laboral convocó a sus oficinas, para mañana jueves a las 10:00 hs a la primera audiencia de conciliación entre el gremio AOMA y la Empresa Zijin Liex, para mediar en el conflicto gremial planteado por el gremio.

Recordemos que la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional Catamarca inició hoy miércoles una medida de acción directa contra la empresa Zijin Liex S.A., operadora del Proyecto Tres Quebradas en Fiambalá.

La protesta comenzó a las 7 de la mañana con la asistencia de los trabajadores al lugar de empleo sin la prestación de tareas, lo que paralizó la actividad en todas las áreas y sectores de la planta de procesos. La acción se había anunciado por tiempo indeterminado.

Desde el gremio explicaron que la decisión responde a “incumplimientos en aspectos de derecho laboral” y a la “violación de procedimientos y estándares de higiene y seguridad”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la integridad física de los trabajadores.

Mañana jueves, en la DIL, será la primera reunión de conciliación.