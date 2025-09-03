Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Paro en la empresa minera Zijin Liex: la DIL llamó a conciliación obligatoria

Esta tarde se conoció que la Dirección de Inspección Laboral convocó a sus oficinas, para mañana jueves a las 10:00 hs a la primera audiencia de conciliación entre el gremio AOMA y la Empresa Zijin Liex, para mediar en el conflicto gremial planteado por el gremio.

Recordemos que la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional Catamarca inició hoy miércoles una medida de acción directa contra la empresa Zijin Liex S.A., operadora del Proyecto Tres Quebradas en Fiambalá.

La protesta comenzó a las 7 de la mañana con la asistencia de los trabajadores al lugar de empleo sin la prestación de tareas, lo que paralizó la actividad en todas las áreas y sectores de la planta de procesos. La acción se había anunciado por tiempo indeterminado.

Desde el gremio explicaron que la decisión responde a “incumplimientos en aspectos de derecho laboral” y a la “violación de procedimientos y estándares de higiene y seguridad”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la integridad física de los trabajadores.

Mañana jueves, en la DIL, será la primera reunión de conciliación.

  • Paro en la empresa minera Zijin Liex: la DIL llamó a conciliación obligatoria

    Paro en la empresa minera Zijin Liex: la DIL llamó a conciliación obligatoria

    Esta tarde se conoció que la Dirección de Inspección Laboral convocó a sus oficinas, para mañana jueves a las 10:00 hs a la primera audiencia de conciliación entre el gremio AOMA y la Empresa Zijin Liex, para mediar en el conflicto gremial planteado por el gremio. Recordemos que la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional…

  • Docentes Autoconvocados de Catamarca denuncian que Educación quiere entregar supervisiones a profesionales ajenos a la docencia

    Docentes Autoconvocados de Catamarca denuncian que Educación quiere entregar supervisiones a profesionales ajenos a la docencia

    La polémica alrededor del concurso de supervisores sigue generando controversia entre la docencia. Docentes Autoconvocados manifestaron su rechazo al proyecto de concurso impulsado por el Ministerio de Educación, al considerar que en su forma actual vulnera la carrera docente y afecta la jerarquización progresiva establecida en el Estatuto. Según expresaron, la propuesta genera situaciones de inestabilidad que impactan directamente en…

  • Schiaretti asegura que Provincias Unidas es lo nuevo que aparece en estos comicios

    Schiaretti asegura que Provincias Unidas es lo nuevo que aparece en estos comicios

    El candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, aseguró que esa agrupación es la fuerza del interior que “viene a proponer un país normal que deje atrás la grieta, el pobrismo y el capitalismo de amigos“. Schiaretti formuló estos conceptos al exponer en la Fundación Mediterráneo donde hablo sobre los comicios, el fallo de censura…

  • El desfile militar de Xi Jinping deja claro que China no será intimidada

    El desfile militar de Xi Jinping deja claro que China no será intimidada

    El líder de China, Xi Jinping, presidió el miércoles un gran desfile militar en Pekín con aviones de combate, misiles y soldados a paso de ganso, en el que lanzó una advertencia retadora a sus rivales para que no desafíen la soberanía de su país. Su mensaje fue subrayado por los líderes reunidos a su…

  • Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

    Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

    Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Primera se constituyeron en la calle Tucumán, entre avenida Güemes y calle Zurita, donde dialogaron con una mujer de 33 años de edad, quien comentó que dos sujetos habrían intentado sustraerle dinero en efectivo, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga. Con las características brindadas, los uniformados, en…

  • Con inversión extra de las empresas mineras, se avanzará con infraestructura en la Puna catamarqueña

    Con inversión extra de las empresas mineras, se avanzará con infraestructura en la Puna catamarqueña

    En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil mantuvo reuniones con directivos de las empresas mineras que operan en la Puna catamarqueña: Park Hyeon, presidente de POSCO Argentina; Juan Pablo Vargas de la Vega, CEO de Galan Lithium; y David Dickson y Bárbara Cozzi, CEO y Country Manager de Lake Resources. En los encuentros con…