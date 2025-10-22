Paro del Sindicato del Neumático, que nuclea a Pirelli, Bridgestone y Fate

El Sindicato del Neumático (SUTNA) realizará un paro de 24 horas desde hoy y estaba prevista que emprenda una manifestación.

Se trata del sindicato que nuclea a las tres fábricas del sector: Pirelli, Bridgestone y Fate. El reclamo es por paritarias y “en rechazo a la rebaja salarial que intentan imponer las patronales”, según expresaron.

Desde la cúpula del sindicato sostienen que las patronales se valen de la del Gobierno del presidente Javier Milei “que facilita la utilización de importaciones o de mudar sus inversiones”.

La medida de fuerza iniciará a las 14 y culminará mañana a la misma hora. Se desarrollará sobre la recta final de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.