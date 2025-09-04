Radio TV Valle Viejo
Paraguay recibe a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026

Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves desde las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, quiere mantenerse invicta en casa y con un empate sellará su clasificación a la próxima Copa del Mundo, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010. Por su parte, La Tri, ya clasificada, afrontará el compromiso con la intención de lograr por primera vez un triunfo en suelo paraguayo en Eliminatorias.

Cómo llegan Paraguay y Ecuador

El último enfrentamiento entre ambos fue en octubre de 2024 y terminó 0-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Paraguay llega tras caer 1-0 ante Brasil como visitante, resultado que significó la pérdida de su invicto en el certamen. Sin embargo, acumula 24 puntos y depende de un empate para asegurarse el boleto mundialista. De confirmarse la clasificación, el gobierno paraguayo analiza la posibilidad de declarar feriado nacional.

El conjunto guaraní tendrá varias bajas por lesiones: Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena. Como novedad, el delantero de Platense Ronaldo Martínez fue convocado por primera vez al seleccionado.

Ecuador, en tanto, ya tiene asegurada su plaza para 2026. El equipo de Sebastián Beccacece no pierde desde septiembre de 2024 y acumula tres empates consecutivos por 0-0, el último frente a Perú, que le permitió asegurar la clasificación. La baja confirmada para este duelo es Alan Franco, ex Talleres, quien fue expulsado en la última fecha. Además, La Tri se prepara para cerrar la doble jornada recibiendo a Argentina en Quito.

    Catamarca: Nación intima a Fiambalá por la rendición de un polideportivo fantasma

    Informe: Multimedios El Abaucán Digital La sombra de la corrupción vuelve a ensuciar el nombre de la exintendenta de Fiambalá, Roxana del Valle Paulón, quien una vez más queda expuesta ante la sociedad por presuntas irregularidades que marcan su gestión. En las últimas horas, la Municipalidad de Fiambalá recibió una carta documento oficial de la Dirección Nacional…

    Transmisión inédita: mostrarán cómo se buscan y extraen fósiles de dinosaurios en la Patagonia

    Un grupo de investigadores argentinos prepara un evento de gran alcance científico y mediático: la primera transmisión en vivo desde una expedición paleontológica en la Patagonia. El proyecto será realizado por especialistas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), perteneciente al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. La iniciativa promete…

    Primera medalla para Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

    En la Instancia Nacional de los Juegos para Adultos Mayores, que se están desarrollando en la Ciudad de Salta, Catamarca viene destacándose. En Orientación, Teresita Toledo logró la Medalla de Plata con su segundo puesto y le entregó la primera presea a la delegación catamarqueña. Además, Nery Cedrón se ubicó cuarta, completando una destacadísima actuación…

    La Selección Argentina recibe hoy jueves a Venezuela por las Eliminatorias, en el último partido oficial de Messi en el país con la albiceleste

    Con Lionel Messi como figura, la Selección Argentina jugará su último partido como local antes del Mundial 2026 este jueves a las 20.30 en el Estadio Monumental, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Venezuela. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, lidera la tabla con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates…

    Hoy jueves comienza la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle

    Este jueves inicia la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004 y en coincidencia con la celebración del 4º aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Los actos litúrgicos centrales comenzarán a las 8.30 con la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio,…