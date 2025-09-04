Paraguay recibe a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026

Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves desde las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, quiere mantenerse invicta en casa y con un empate sellará su clasificación a la próxima Copa del Mundo, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010. Por su parte, La Tri, ya clasificada, afrontará el compromiso con la intención de lograr por primera vez un triunfo en suelo paraguayo en Eliminatorias.

Cómo llegan Paraguay y Ecuador

El último enfrentamiento entre ambos fue en octubre de 2024 y terminó 0-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Paraguay llega tras caer 1-0 ante Brasil como visitante, resultado que significó la pérdida de su invicto en el certamen. Sin embargo, acumula 24 puntos y depende de un empate para asegurarse el boleto mundialista. De confirmarse la clasificación, el gobierno paraguayo analiza la posibilidad de declarar feriado nacional.

El conjunto guaraní tendrá varias bajas por lesiones: Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena. Como novedad, el delantero de Platense Ronaldo Martínez fue convocado por primera vez al seleccionado.

Ecuador, en tanto, ya tiene asegurada su plaza para 2026. El equipo de Sebastián Beccacece no pierde desde septiembre de 2024 y acumula tres empates consecutivos por 0-0, el último frente a Perú, que le permitió asegurar la clasificación. La baja confirmada para este duelo es Alan Franco, ex Talleres, quien fue expulsado en la última fecha. Además, La Tri se prepara para cerrar la doble jornada recibiendo a Argentina en Quito.