Para un sector del peronismo, Villarruel no es bienvenida a Catamarca: “Reivindicó a genocidas condenados por la Justicia argentina”

En un comunicado, el Partido Justicialista (PJ) de la Capital de Catamarca cuestionó que la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel en el marco del acto de apertura de la Fiesta del Poncho, que será a partir de las 11, “se da en un contexto crítico para el pueblo catarmarqueño y argentino. Será recibida en carácter institucional, como corresponde a su cargo”, pero luego resaltó que Villarruel “ha reivindicado públicamente a genocidas condenados por la Justicia argentina por delitos de lesa humanidad: secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebés y abusos sexuales. Esa postura representa una negación flagrante de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares irrenunciables de nuestra democracia”.

El peronismo local agrega finalmente: “Su presencia debería servir para que tome contacto con la realidad concreta que atraviesa Catamarca producto de las políticas de su gobierno: el incumplimiento de las promesas de inversión del RIGI, el vaciamiento de organismos estratégicos como Vialidad Nacional, el INTA o el INTI, y el impacto del ajuste en miles de familias catamarqueñas”.

Por su parte, desde sus cuentas en redes sociales, Peronismo Joven de Valle Viejo realizaron una dura publicación acompañada por la foto que aparece en esta nota, donde señalan: “La presencia de Victoria Villarruel en Catamarca, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, se da en un contexto de ajuste salvaje, entrega y atropello a los derechos del pueblo. Será recibida por las instituciones, pero el pueblo no la recibe ni la celebra. Desde la Corriente Peronismo Joven de Valle Viejo repudiamos enérgicamente la visita de quien ha sido la vocera del negacionismo, justificando a genocidas condenados por secuestros, desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones y el robo sistemático de bebés. Su prédica es un ataque directo a la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares esenciales de la democracia que defendemos con la historia y con el cuerpo. Villarruel no viene a escuchar ni a resolver. Viene a posar para la foto mientras su gobierno desmantela el Estado, destruye el entramado productivo y condena al hambre y la miseria a miles de familias catamarqueñas. Viene a una provincia castigada por el incumplimiento de las promesas del RIGI, el vaciamiento de Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y la persecución a quienes se organizan para resistir. Su visita no es bienvenida. Su presencia ofende. Desde el Peronismo Joven reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con los derechos humanos, con la dignidad del pueblo trabajador y con la lucha por una Patria justa, libre y soberana. No hay futuro sin memoria. No hay democracia con ajuste. No hay patria sin justicia social”.