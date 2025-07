Para Tiago Puente, la presencia del director de la OSEP en Diputados fue “un circo para justificar la timba financiera”

Esta mañana de jueves se presentó en la Cámara de Diputados el titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Leopoldo Marchetti, para dar respuesta en la Comisión de Salud ante la denuncia realizada por dirigentes de la oposición sobre los Fondos de Trasplantes, indicando que el organismo mantiene más de 800 mil dólares en una financiera de Buenos Aires, “mientras miles de afiliados no reciben medicamentos ni autorizaciones”.

El diputado radical Tiago Puente habló hoy con Radio TV Valle Viejo, luego de estar presente en la Comisión, y se mostró frustrado por no haber podido trasladar al funcionario todas las dudas que tienen desde la oposición, y consideró que “nos hemos prestado a un circo que estaba totalmente armado por parte del director de OCEP y diputados del oficialismo acá en la Cámara de Diputados”.

Luego, el legislador explicó: “Desde que llegó nos dijeron que solamente teníamos una hora con la presencia de Marchetti, que viajaba y el avión salía. Empezó con un monólogo justificando la timba financiera, eso ya lo habían justificado la semana pasada públicamente en los medios. Y luego fueron solamente cuatro las preguntas que pudimos realizar. En el caso personal, cuando llegó el turno mío, ya era la última, tenía 29 preguntas por hacer, solamente pude hacer una. Y las respuestas fueron bastante nulas. Se priorizó la intervención exclusiva de los miembros de la comisión, limitando la posibilidad de plantear las inquietudes que cientos de afiliados nos han hecho llegar. Las respuestas que se brindaron fueron imprecisas, en algunos casos bastante preocupantes. El informe que presentó el director, dejó en evidencia el verdadero problema estructural que tiene nuestra obra social, que son también los bajos salarios en la provincia, que impactan directamente en los aportes, y los cuales resultan insuficientes para cubrir las prestaciones básicas”.

Tiago Puente cuestionó: “Nosotros disentimos con el criterio utilizado para administrar los fondos de nuestra obra social, y en lugar de priorizar las necesidades de salud de los afiliados, la obra social opta por canalizar los excedentes financieros hacia inversiones especulativas, que lo venimos diciendo, para nosotros es timba financiera, es una lógica que responde pura y exclusivamente al mundo financiero y no a un sistema solidario de salud”.

Puente comentó que otro de los temas que también se trató fue la nueva fórmula para el cálculo de los aportes: “Esto también es un tema que se viene elevando, que eleva en piso a casi 500 mil pesos, y el director acá, no sé si fue un furcio o qué, pero dijo que fue una decisión del Poder Ejecutivo con el aval técnico de OCEP. Entonces, esto realmente se trata de una fórmula única en el país, que está construida con parámetros de gestión netamente de privados, y no atiende la realidad social y económica de los catamarqueños. El propio director reconoció que no se cumple con la rendición de cuentas semestrales, que también tienen que hacer en esta legislatura, ni con la publicación de los informes que son destinados a los afiliados, tal como lo establece la ley, y esa falta de transparencia pone en jaque la legitimidad del manejo financiero de la institución. Esto está sumamente claro, ha sido el propio Marchetti, que hoy en la Comisión, no una, dos o tres veces reconoció que no están rindiendo cuentas, que no están enviando los informes contables a la legislatura, como lo prevé la ley”.