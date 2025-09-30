Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Para Milei las denuncias contra Espert por narcotráfico son “un chimento de peluquería”

El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relacion de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”

Para Milei esta tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera, en 2007, o contra Francisco De Narváez en 2009, y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años, y como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, destacó el mandatario.

  • Tiziano Calderón logró la segunda medalla dorada para Catamarca en el primer día de los Juegos Evita

    Tiziano Calderón logró la segunda medalla dorada para Catamarca en el primer día de los Juegos Evita

    El atleta de Pomán se impuso en los 80 metros llanos y le entregó la segunda medalla dorada a Catamarca y la primera en Atletismo en esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.

  • Tomás Breppe logró la primera medalla de oro en los Juegos Evita para Catamarca

    Tomás Breppe logró la primera medalla de oro en los Juegos Evita para Catamarca

    En la primera mañana de competencia, llegó la primera presea dorada para la delegación catamarqueña en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 en Mar del Plata! El ciclista conquistó la Medalla de Oro en la especialidad de 500 metro

  • Tres detenidos en Catamarca por robar un aire acondicionado

    Tres detenidos en Catamarca por robar un aire acondicionado

    A las 23:50 de anoche, mientras personal de la Comisaría Décima realizaba recorridos de prevención por el barrio Villa Eumelia, observó cuando tres sujetos llevaban un aire acondicionado tipo ventana y al notar la presencia de la unidad móvil, emprendieron la fuga iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros, con la aprehensión de dos de ellos de…

  • Catamarca: esta tarde asumirán las autoridades electas de la UNCA

    Catamarca: esta tarde asumirán las autoridades electas de la UNCA

    El Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Alfonso Arellano y la Vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, presidirán esta tarde el acto de Asunción de las autoridades electas de la UNCA para el periodo 2025-2029. El evento en el que asumirán en sus cargos los Decanos y Vicedecanos que resultaron designados en…

  • Para Milei las denuncias contra Espert por narcotráfico son “un chimento de peluquería”

    Para Milei las denuncias contra Espert por narcotráfico son “un chimento de peluquería”

    El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”. El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata…

  • Catamarca: convocatoria a empresas de transporte para línea Capital-Antofagasta de la Sierra

    Catamarca: convocatoria a empresas de transporte para línea Capital-Antofagasta de la Sierra

    El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia de Catamarca invita a empresas de transporte interesadas en la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros a presentar su solicitud para el otorgamiento del permiso correspondiente. El tramo es el siguiente: *Capital-Antofagasta de la Sierra*Antofagasta de la Sierra-Capital Las empresas deberán cumplir…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3