Para Franco Dré, “2024 fue un año de gran producción legislativa” en Catamarca

El secretario Parlamentario del Senado, Franco Dré, expresó su satisfacción respecto al balance que la gestión de la Cámara Alta, presidida por el Vicegobernador Rubén Dusso, arrojó durante el desarrollo del 2024.

Durante su 135° período de sesiones ordinarias, el cual tuvo su prórroga hasta el 19 de diciembre, Cámara Alta, que también tiene como autoridades principales al senador Horacio Gutiérrez (presidente provisorio) y la senadora Andrea Lobo (vicepresidenta), cumplió acabadamente con su propósito llevando adelante un total de 28 sesiones ordinarias.

“Ha sido un año de gran producción legislativa, podríamos decir récord, con un total de 65 sanciones de leyes. Por ejemplo, con respecto al año pasado, si bien fue un año electoral, hay un incremento de más del doble, es decir, de 28 leyes de 2023, pasar a 65 es una cifra sumamente positiva”, dijo Dré.

“El año de gestión del vicegobernador Dusso, ha sido también muy bueno, al frente de una institución parlamentaria que no solo se ocupa de la labor legislativa en sí, sino que también abre un abanico de posibilidades de extensión a la participación de la sociedad, apuntado tanto al recorrido de la institución por todo el territorio de la provincia, con el apoyo a la juventud, a las infancias, a los adultos mayores, el trabajo de Género, la promoción del deporte, la cultura y los emprendimientos, brindando siempre una mirada estratégica sobre Catamarca y sus potencialidades en materia de producción, logística, relaciones internacionales y recursos energéticos para sumar a la gestión del Poder Ejecutivo”, señaló Dré.

Durante su análisis, el secretario Parlamentario no solo valoró los aspectos numéricos del informe: “La cantidad no es sinónimo de calidad, es simplemente un índice y una de las maneras de evaluar la gestión legislativa. No podemos no hacer lugar a un análisis cualitativo del caso, apreciando iniciativas como la creación del colegio de Bioimagen, la protección de niños con TDAH, protección integral de la Salud mental, Código Contencioso Administrativo, la Reforma y reestructuración judicial, entre otros proyectos”.

“Iniciativas como El Senado en la Escuela, que convocó a estudiantes secundarios de toda la provincia a conocer y trabajar en sus propios proyectos legislativos, dio como resultado un total de 16 proyectos que fueron premiados, más allá de la calidad de experiencia y aprendizaje sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas que este tipo de proyectos implica para la juventud catamarqueña”, resaltó Dré.

“Agradeciéndoles, por supuesto, la deferencia de este diálogo y saludando a todas las familias catamarqueñas y asegurándoles que continuará el trabajo mancomunado entre los senadores y senadoras, junto con las áreas de la Vicegobernación y Senado que tienen a cargo tanto la coordinación y logística, el mantenimiento institucional, la comunicación, las áreas de extensión a la sociedad, así como la labor parlamentaria y, por supuesto, el trabajo de taquigrafía incansable que nos da solidez en cuanto a registro y precisión normativa de la redacción de las leyes, les deseamos desde la familia legislativa un feliz año, quedando por supuesto, a disposición de toda la sociedad catamarqueña para recibir las consultas que requieren”, cerró Dré.

Las cifras del informe

Si de números se trata, es necesario enfatizar que hubo 371 proyectos ingresados y un total de 247 iniciativas aprobadas.

Resaltando lo Parlamentario, la Legislatura Provincial dio sanción definitiva a 65 Leyes, de las cuales 45 tuvieron su aprobación final en la Cámara Alta y 20 en Diputados.

Entre los proyectos convertidos en Ley figuran por ejemplo: la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial; el Régimen Especial de Radicación Industrial; Adhesión a la Ley N° 27.716 de Diagnóstico Humanizado; Modificación del Artículo 74° del Decreto Ley N° 3122 -Estatuto del Docente Provincial – Título II – Disposiciones Especiales para la Enseñanza Primaria- Capítulo I -Del Ingreso y de los Títulos Habilitantes-; Régimen de Formación y Capacitación continua de la Policía y Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca; Ley Provincial de Atención Integral a Pacientes con Fibromialgia; y la Creación en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio.

Media Sanción

En el mismo sentido, se dio media sanción y giró a Diputados para su tratamiento y correspondiente aprobación un total de 35 proyectos de Ley tales como la Creación de la Red Provincial de Atención Integral de la Diversidad Sexual, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca; Declarar Monumento Histórico de la provincia de Catamarca a la “Iglesia Nuestra Señora del Rosario”, localidad de Aconquija, Departamento Andalgalá; Declarar de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación a inmueble situado en la localidad de San José, Departamento de Fray Mamerto Esquiú para la creación de un complejo cultural, recreativo en el marco de la conservación de un monumento histórico; Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Catamarca; Funcionamiento y financiamiento de equipos de orientación escolar itinerantes en los niveles educativos obligatorios en todos los departamentos de la provincia de Catamarca; Establézcase como fecha de aniversario de la localidad de Huillapima el día 5 de enero 1588; Impóngase el nombre “Doctor Néstor Hugo Figueroa”, al hospital zonal ubicado en la localidad de Los Altos, Dpto. Santa Rosa; y Declarar a la localidad de Anquincila, Departamento Ancasti, como Capital Provincial de la Escalada.

Obras, servicios y comunicaciones

Dando lugar a requerimientos y necesidades de las diversas localidades que componen nuestra Provincia, los Senadores acompañaron 35 proyectos de resolución vinculados a diversas temáticas entre las que se destacaron servicios públicos, obras viales, refacciones, mantenimientos, construcción de escuelas y además de comunicaciones y seguridad.

Reconocimientos

El Pleno también aprobó un total de 110 Declaraciones de Interés Legislativo que abarcaron personas reconocidas social y culturalmente, celebraciones, jornadas, Congresos y otros eventos; además prestó acuerdo a 16 Pliegos Enviados por el Ejecutivo de la Provincia para la cobertura de diversos cargos en la Poder Judicial, como el de Ministros, jueces, fiscales y defensores oficiales. Entre ellos, la designación del Dr. Jorge Rafael Bracamonte en el cargo de Miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca; del Dr. José Mauricio Quispe en el cargo de Juez Civil de Primera Instancia; de la Dra. Paola Daniela González Pinto en el cargo de Fiscal de Instrucción; y del Dr. Efraín José Morcos en el cargo de Defensor Oficial Penal.

En este mismo sentido, el Cuerpo de Senadoras y Senadores aprobó un total de 9 Decretos Acuerdo correspondientes con: la Derogación del Decreto-Ley N° 4.007 “Régimen de Promoción Minera” y su modificatoria Ley Provincial N° 5.591”; la Modificación del Decreto Acuerdo N° 216/24 “Catamarca Transporte Sociedad Anónima Unipersonal”; Modificación de la Ley N° 3.509 “Obra Social de los Empleados Públicos”; Educación Disruptiva; Modificación de la Ley Provincial N° 5.116 “Fondo Especial para Trasplantes destinado a los beneficiarios de OSEP”; y Modificación del Artículo 46 de la Ley Provincial N° 4.640 “Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal”; entre otros.

Números del 2024

• Proyectos Ingresados: 371

• Proyectos Aprobados: 247

• Declaraciones: 110

• Resoluciones: 35

• Pliegos de Acuerdo: 16

• Leyes con Media Sanción: 35

• Leyes con Sanción Definitiva (ambas Cámaras): 65

-Leyes con Sanción Definitiva (Senado): 45

-Leyes con Sanción Definitiva (Diputados): 20

• Notas Oficiales Remitidas: 302