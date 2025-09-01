Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios

El PAMI rechazó versiones periodísticas que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares (LIO), y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas.

Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir la lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos. En cambio, el nuevo esquema fija estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango, viscoelásticos individuales, inyectores descartables y trazabilidad para garantizar transparencia.

“Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura”, remarcaron. En ese sentido, detallaron que el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación. El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.

Además, recordaron que otros financiadores del sistema abonan cifras más altas: la obra social del Poder Judicial paga $740.000 por el mismo procedimiento y prepagas como OSDE hasta $1.148.016, mientras que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.

Desde la entidad también indicaron que en el sistema anterior no existía garantía de uso de viscoelásticos, había reutilización indebida de insumos y denuncias de cobros adicionales a los afiliados. “Con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia”, sostuvieron.

En cuanto a la calidad, fuentes del organismo señalaron que hubo un evento adverso con una lente de un proveedor puntual, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo mientras se realizan las pericias para determinar si se trató de una falla del insumo o de impericia médica.

  • Patricia Bullrich, por los audios de Karina Milei: “Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”

    Patricia Bullrich, por los audios de Karina Milei: “Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por el hecho y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”. Según supo Noticias Argentinas, en diálogo con…

  • La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada

    La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada

    El Poder Judicial ordenó este lunes el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una “violación grave a la privacidad institucional”. Según supo Noticias…

  • Creen que el presunto asesino serial de Jujuy atacaba a las víctimas en la cama donde dormía

    Creen que el presunto asesino serial de Jujuy atacaba a las víctimas en la cama donde dormía

    El caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy que permanece detenido e imputado por “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer” en al menos dos hechos, no deja de sumar detalles escalofriantes. El trabajo de los forenses, que analizan los huesos, cartílagos y cuero cabelludo encontrados en distintos rincones de la casa del acusado, es uno de los…

  • Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

    Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo régimen que permite a los consumidores argentinos adquirir electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego con importantes beneficios fiscales. La Resolución 5727/2025 estableció un sistema de ventas directas bajo el Régimen de Envíos Simplificados que elimina el IVA y otros impuestos para compras…

  • PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios

    PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios

    El PAMI rechazó versiones periodísticas que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares (LIO), y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas. Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a…

  • Récord histórico de decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones del 2025

    Récord histórico de decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones del 2025

    La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó las estadísticas de incautación de drogas del primer semestre de 2025,  destacando los avances en operativos y resultados alcanzados por las Fuerzas Federales y equipos de seguridad a nivel nacional y provincial. Durante la actividad, se brindó un detalle de los operativos realizados, así como información sobre los…