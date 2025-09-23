PAMI continúa su plan de lucha hoy martes y el jueves

Las medidas, que dan continuidad al plan de lucha de los empleados de PAMI de todo el país, consistirán en un cese de tareas de una hora hoy martes 23 y jueves 25 de septiembre, de 11 a 12 horas, en todos los edificios del PAMI a nivel nacional.

Los gremios que representan a los trabajadores del PAMI anunciaron la continuidad e incremento de las medidas de fuerza en todo el país. Esta semana se realizarán ceses de actividades con guardias mínimas, en reclamo de salarios dignos y por la defensa de los derechos de los adultos mayores. El plan de lucha continuará y se profundizará hasta obtener respuestas concretas a los reclamos.

“En un contexto en el que los trabajadores acumulan casi 300 días sin aumentos salariales, la pérdida de poder adquisitivo es inédita y golpea de lleno a la planta laboral”, alegaron desde los gremios locales SUTEPA Y UTI.

Los gremios advierten que esta situación se agrava frente a la inflación registrada desde el 1 de diciembre de 2024 y el vaciamiento que atraviesan las prestaciones del instituto.