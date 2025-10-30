PAMI advirtió sobre nuevas estafas contra jubilados en su nombre

El PAMI emitió una nueva advertencia ante el incremento de estafas virtuales que utilizan su nombre para engañar a jubilados y pensionados en todo el país. Los delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo, ofreciendo falsos beneficios o supuestas actualizaciones de datos, con el objetivo de obtener información personal o bancaria y cometer fraudes financieros.

En los últimos meses se registró un aumento sostenido de denuncias por llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que falsos representantes del PAMI solicitan a los afiliados “verificar sus datos” o “acceder a nuevos bonos y beneficios”.

Una vez que las víctimas ingresan a los enlaces o brindan su información, los estafadores acceden a sus cuentas bancarias y realizan transferencias no autorizadas.

Desde el organismo reiteraron que no cuentan con intermediarios, no cobran por sus servicios y no solicitan claves ni datos bancarios por ningún canal digital.