Pague para ver: hoy sábado se podrá ver la luna llena en Catamarca, con telescopio en la Casa de la Puna

Este sábado 6 de setiembre se podrá vivir la experiencia en astroturismo gracias a la propuesta de Astro_exploración que invita a descubrir los misterios de la luna llena en un entorno cultural.

Nahuel Rigotti, guía Profesional en Astroturismo y encargado del observatorio Janaxpacha Huasi estará a cargo de la iniciativa y contará con la presencia de Ismael sosa de Zenith astroturismo en esta cita especial que se llevará a cabo de 20 a 22 horas en Casa de la Puna. Será la oportunidad de observar el cielo y todos sus fenómenos, con equipamiento especializado y conocer los secretos de la práctica astronómica.

De esta manera, la experiencia comenzará con una charla de ambientación sobre la temática, habrá pausa para compartir un break con los asistentes y luego, se podrá realizar observación con telescopios, pudiendo descubrir las fases, los cráteres y las curiosidades de la luna. Además, se podrá realizar astrofotografía logrando capturas única de la luna en el cielo nocturno de Casa de la Puna.

Consiste en una actividad con costo y cupos limitados y, para consultas y reservas, se pueden comunicar al : +54 9 383 429-0612.