Pago a la Administración Pública y docentes en Catamarca

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma:

*-Martes 7 de octubre*: Docentes, todas las terminaciones.

*-Miércoles 8 de octubre*: Organismos de la Administración Pública Provincial.

En este caso, los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial y la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial anunciado por un total de $120.000.

Asimismo, a partir de este mes, los trabajadores públicos tendrán un nuevo piso salarial, que serán los siguientes:

-Docentes $650.000

-Organismos de la Administración Pública $800.000

-Personal de Seguridad $830.000.