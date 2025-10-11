Otro policía de Catamarca salvó la vida de un bebé broncoaspirado: fue en el Sur capitalino

En la noche de ayer, a las 21:00, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Primera, conjuntamente con sus pares de la División Guardia Infantería de la Policía de la Provincia, se hicieron presentes en un domicilio de la Avenida Bicentenario, Manzana “H” del Loteo Parque Sur, donde solicitaban la presencia policial.

En el lugar, los policías observaron a una mujer que tenía en sus brazos a su hija, una bebé de 2 meses de vida, y pedía ayuda debido a que aparentemente se habría broncoaspirado con leche líquida.

De inmediato, el Oficial Ayudante Santiago Villalba, perteneciente a la División Infantería, procedió a practicarle maniobras de Heimlich, logrando así liberar sus vías respiratorias y estabilizarla, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de personal médico del SAME, quien trasladó a la pequeña, junto a su madre, al Hospital de Niños Eva Perón, donde le brindaron la asistencia médica correspondiente.