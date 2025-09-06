Otro ataque criminal contra una mujer en Misiones: la víctima lucha por su vida al ser atacada por su concubino, quien luego se suicidó

Ayer viernes, una mujer de 45 años fue atacada con un arma blanca por su ex pareja, quien luego se quitó la vida; el jueves, otra mujer fue asesinada en la misma ciudad, San Vicente, Misiones.

En el barrio Los Lapachos de San Vicente, María M., de 45 años, lucha por su vida tras ser atacada con un arma blanca por su ex concubino, Ramón Humberto Rodríguez (47), alias «Beto». El hecho ocurrió este viernes al mediodía, cuando la víctima recibió una herida en la zona abdominal.

Rodríguez se dio a la fuga, pero la Policía de Misiones desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizarlo sin vida en una construcción detrás de su vivienda en el barrio Mujeres Sanvicentinas. El caso se investiga como tentativa de femicidio seguida de suicidio, y las autoridades continúan recabando información sobre las circunstancias del hecho y la relación entre la víctima y el agresor.

Este episodio se produce menos de 24 horas después de otro hecho de violencia de género en la misma localidad. Este jueves, Marisa Cuña fue hallada sin vida en su vivienda de la calle Luis Pasteur al 130, con heridas de arma de fuego. La Policía anoche en un kiosco encontró a su concubino, Marcelo Da Rosa (53), principal sospechoso, quien se había dado a la fuga en un Toyota Corolla azul, dominio IHK 426.

Según informaron testigos, habría ocurrido una fuerte discusión entre la pareja antes del ataque. En el lugar, agentes de la Policía Científica secuestraron elementos de interés, incluidas vainas servidas. La fuerza policial montó un operativo cerrojo en toda la provincia y solicitó colaboración a las autoridades de Brasil para dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia.

Ambos casos concentran la atención de los vecinos del municipio y de las autoridades, que buscan esclarecer los hechos y reforzar las medidas de protección frente a situaciones de violencia de género en San Vicente.