Otra medalla para Catamarca en los Juego Evita 2025 de Mar del Plata

El atleta Javier Correa, de Vilismán (Dpto. El Alto), conquistó la Medalla de Plata en los 2.000 metros marcha masculino en Atletismo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo hoy que las acusaciones contra José Luis Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor”, y sostuvo que pese a todo no debería “dar un paso al costado” en su postulación. “No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que…
Con un puntaje de 33.650 y la participación de 19 provincias, nuestro equipo volvió a consagrarse campeón en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. Ellos son los protagonistas de este gran triunfo: Ramiro Efraín Vega Rabinovich Baltazar Alessandro Lucas Mancilla Una vez más, Catamarca en lo más alto del podio. Orgullo provincial
Recordemos que esta tarde de jueves personal policial se hizo presente en un domicilio de Sumalao, Valle Viejo, donde un hombre de apellido Duveaux se había Atrincherado en una de las oficinas de una empresa del rubro Alimentación, con un arma blanca (cuchillo). El motivo sería que lo habrían despedido y la falta de pago,…
Este mediodía, el secretario general de ATE de San José y el Ejecutivo Municipal acordaron un incremento salarial por lo que se pone punto final a las medidas de fuerza que realizaban los trabajadores. El acuerdo contempla una suba del 3% a partir de agosto y el ajuste por inflación de los meses de octubre…
Esta tarde de jueves personal policial se hizo presente en un domicilio de Sumalao, Valle Viejo, donde un hombre de apellido Duveaux se habría Atrincherado en una de las oficinas de una empresa del rubro Alimentación, con un arma blanca (cuchillo). El motivo sería que lo habrían despedido y la falta de pago. Se activó…