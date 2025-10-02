Radio TV Valle Viejo
Otra medalla para Catamarca en los Juego Evita 2025 de Mar del Plata

El atleta Javier Correa, de Vilismán (Dpto. El Alto), conquistó la Medalla de Plata en los 2.000 metros marcha masculino en Atletismo.

