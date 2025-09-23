Otra jornada financiera positiva: cae el dólar, suben acciones y bonos, y el riesgo país quedó a punto de perforar el piso de 1.000 puntos básicos

El inicio de la rueda financiera exhibió una caída del riesgo país hasta rozar los 1.000 puntos como consecuencia de nuevas subas de los bonos soberanos en la plaza internacional. A las 11 horas, el indicador EMBI+, calculado por JP Morgan, mostraba un descenso de 88 unidades, hasta 1.001 puntos, después de haber superado ampliamente esa barrera psicológica tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes 23 de septiembre a $ 1.325 para la compra y $ 1.375 para la venta.

El dólar mayorista lo hace en $ 1.330 y $ 1.365 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas opera en valores de $ 1.383 y $ 1.438.

En tanto, el MEP cae a $ 1.367 y el Contado con Liquidación a $ 1.373.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.400 y $ 1.430 para ambas cotizaciones.

Los bonos de la deuda pública vuelven a mostrar marcadas subas que provocan un descenso del Riesgo País a la zona de 1000 puntos.

Las subas son en promedio superiores a 3%.

En cambio las acciones del MERVAL caen 2,5% en las primeras operaciones.

En Wall Street los ADRs operan en forma mixta.