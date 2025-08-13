OSEP y Círculo Médico acordaron aumento para el segundo semestre de 2025

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el Círculo Médico de Catamarca acordaron el incremento de aranceles para el segundo semestre de 2025.

El acuerdo fue informado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión que tuvo lugar en Casa de Gobierno entre el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; el presidente del Círculo Médico, Edgardo Varela; y la secretaria de Sanidad y Obras Sociales, Cristina Maidana.

El compromiso establece un aumento del 5% a partir de julio, y se aplicará una cláusula gatillo para acompañar las variaciones económicas durante todo el semestre.

En este marco, OSEP y el Círculo Médico continúan trabajando de manera conjunta en la inminente implementación de la receta digital, una herramienta que busca agilizar los procesos y optimizar la atención a los afiliados.

En los próximos días, se prevén reuniones con sanatorios y otros profesionales de la salud para definir y cerrar el esquema de actualización de aranceles correspondiente.