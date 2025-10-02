Orgullo catamarqueño en las Ovinpiadas Regionales NOA-Cuyo

En el salón auditorio del pabellón 11 del CAPE, recibimos a los estudiantes de nuestras escuelas agrotécnicas que participaron en la competencia.

La Escuela Agrotécnica de Alijilán se consagró con el 1° puesto, la “Fray Vicente Alcaraz” de La Merced obtuvo el 3° lugar, y la Agrotécnica de Huaco, alcanzó el 5° puesto clasificatorio.

En la ocasión, los alumnos compartieron sus experiencias, destacando no solo lo aprendido en las instancias teóricas y prácticas, sino también el valor de los vínculos y amistades creadas con estudiantes de otras provincias.

El ministro Rosales Matienzo felicitó a los equipos y reafirmó su apoyo para la preparación rumbo a las VII Ovinpiadas de Argentina 2026, que tendrá como sede a Catamarca.