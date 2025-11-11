Ordenaron la detención de Julio De Vido por la Tragedia de Once

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 este mismo jueves a las 10 para que se haga efectiva su reclusión, cuyas condiciones específicas aún se desconocen.

La orden de detención fue firmada este martes por la tarde por el juez del TOF N° 4 Ricardo Basílico. Ahora se espera que la defensa pida que De Vido acceda a un régimen de prisión domiciliaria, ya que tiene más de 75 años.

Más temprano este martes la CSJN, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisibles los recursos presentados por la defensa de De Vido -que pedía su absolución-y porla Fiscalía, que buscaba aumentar la condena del exministro.

Así quedaron ratificadas tanto la condena a cuatro años de cárcel como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.