Ordenaron la captura internacional del ciudadano chino acusado de abuso sexual en minera de Catamarca

La fiscal subrogante Penal de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Silvia Álvarez, ordenó la detención inmediata de Huang Sencai, ciudadano chino acusado de abuso sexual, y solicitó su extradición a través de canales diplomáticos.

La denuncia se presentó a principios de julio en la Comisaría de Fiambalá. En la misma, la víctima indicó que el abuso ocurrió en su lugar de trabajo y el acusado sería un compañero de nacionalidad china. Al tomar conocimiento, la Fiscalía activó el protocolo de abuso sexual y dispuso medidas: restricciones para el acusado, pericias psicológicas, inspección del lugar, y la intervención de áreas especializadas de la Municipalidad y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

Las pericias psicológicas realizadas confirmaron que la víctima sufrió un grave daño en su salud mental, con síntomas compatibles con estrés postraumático y depresión. Dado que Huang Sencai reside y se encuentra ahora en la provincia de Fujian, China, y no tiene arraigo en la jurisdicción, la Fiscalía promovió su captura internacional para evitar riesgos procesales y garantizar su comparecencia en el proceso judicial. La solicitud se fundamenta en acuerdos internacionales, incluyendo la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Estatuto de INTERPOL y la Ley nacional 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal.

En el marco de cumplimentar la medida de detención la fiscalía envió la suplicatoria al Juzgado de Control de Garantías de Tinogasta para formalizar la solicitud de extradición. En caso de ser capturado, el acusado será notificado de las medidas judiciales y luego de extraditarlo alojarlo en la comisaría local a disposición de la fiscalía para avanzar en el proceso.