Operativo rescate en La Rioja: un joven cayó desde las alturas en Cascada Saurral y sufrió traumatismos

Un intenso operativo de rescate movilizó este lunes a efectivos de la Policía de la Provincia de La Rioja, junto a personal de emergencias, en la zona de la Cascada Saurral, uno de los puntos turísticos más visitados del interior provincial.

De acuerdo con los primeros datos, tres jóvenes habrían decidido ascender al lugar para disfrutar del paisaje, cuando uno de ellos resbaló y cayó desde una importante altura, sufriendo heridas de gravedad.

La víctima, cuya identidad no trascendió, presenta traumatismo de cráneo con una profunda herida cortante, además de traumatismo de cadera, lesiones que le impidieron moverse por sus propios medios. Ante esta situación, sus acompañantes solicitaron ayuda y de inmediato se desplegó un operativo coordinado entre la Policía, personal médico y equipos de rescate.

El rescate demandó un arduo trabajo debido a la complejidad del terreno y las dificultades de acceso, ya que la cascada se encuentra en una zona montañosa con senderos empinados y resbaladizos. Finalmente, el joven fue trasladado en camilla hasta una ambulancia y luego derivado a un centro de salud para recibir atención médica urgente.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de precaución al visitar estos lugares naturales, especialmente durante los recorridos en zonas de altura o con presencia de rocas húmedas.