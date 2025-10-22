Open Day: Zijin-Liex distinguió a sus trabajadores y practicantes

En un clima de camaradería y reconocimiento, Zijin-Liex celebró una nueva edición de su tradicional cena de Open Day, una actividad que ya forma parte de las costumbres institucionales de la empresa y que busca fortalecer la integración de sus equipos de trabajo.

El encuentro sirvió de marco para la entrega de certificados de mérito a los trabajadores destacados del tercer trimestre de 2025, una distinción que reconoce la dedicación, el compromiso y el esfuerzo sostenido de quienes contribuyen al crecimiento operativo y humano de la compañía.

La jornada también incluyó un homenaje especial por el Día de la Madre, en el que se agasajó a todas las madres que forman parte del plantel de Zijin-Liex. A modo de reconocimiento, recibieron presentes que destacaron su doble compromiso: el de acompañar el desarrollo familiar y aportar, con la misma pasión, al progreso de la empresa.

Asimismo, fueron distinguidos los cuatro mejores practicantes de la Tecnicatura en Procesos Mineros del IES Fiambalá, quienes participaron del Programa de Prácticas Profesionalizantes que la compañía desarrolla junto a la institución educativa, reafirmando la apuesta por la formación técnica local.

La cena contó con la presencia de autoridades e invitados especiales, entre ellos el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; representantes de Gendarmería Nacional – Escuadrón 23 Tinogasta, de la Comisaría de Fiambalá, de la Cámara de Proveedores Mineros del departamento Tinogasta (ca.pro.mi.ti) y la rectora del IES. Estas participaciones reafirmaron la cercanía y articulación permanente entre la empresa y la comunidad.

Con esta celebración, Zijin-Liex pone en práctica los valores que la guían y consolida una premisa central en su filosofía: el desarrollo sostenible comienza con las personas.