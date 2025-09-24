ONU: el presidente Milei exigió a la dictadura de Maduro la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo

Esta tarde, en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, casi sobre el final de su participación, el presidente Javier Milei dedicó un párrafo para exigir al régimen del dictador Nicolás Maduro, la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Milei expresó: “La situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular. En palabras simples, una desaparición forzosa. Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”.