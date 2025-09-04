Ofrecían videos pornográficos robados de más de 2.000 de cámaras de vigilancia de hogares

Una web con miles de grabaciones, principalmente de contenido pornográfico robado de más de 2.000 cámaras de seguridad en hogares, salones de belleza y consultorios médicos de varios países, fue descubierta este jueves por el centro de ciberseguridad de la empresa italiana VarGroup, según informó el centro de ciberseguridad Yarix. El sitio estaba disponible en la web abierta y era “fácilmente accesible a través de motores de búsqueda comunes”.

Según Yarix, cualquier usuario podía visualizar extractos cortos de las grabaciones de manera gratuita y acceder a la transmisión completa de las cámaras mediante la compra de diferentes planes de pago, que variaban entre 20 y 575 dólares por cámara según la popularidad y el número de visualizaciones de los vídeos. El portal ofrecía incluso control remoto sobre los dispositivos comprometidos y estaba activo al menos desde diciembre de 2024.

Un análisis de los identificadores únicos de las cámaras permitió establecer el origen geográfico de las grabaciones, que provenían de países como Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México y Argentina. En Italia se detectaron alrededor de 150 dispositivos afectados, mientras que Yarix advirtió que “el número de cámaras accesibles sigue en aumento”.

El portal organizaba los vídeos por ubicación, habitación, personas y tipo de actividades registradas, y contaba con una barra de búsqueda similar a la de un motor de búsqueda convencional. El dominio de la web estaba registrado en Tonga, en el Pacífico Sur, una medida que, según Yarix, podría estar relacionada con la búsqueda de anonimato por parte de los operadores y la flexibilidad legal en jurisdicciones fuera de la Unión Europea.

Yarix notificó el hallazgo al Centro Operativo para la Seguridad Cibernética de la región italiana de Véneto y a la policía, y aseguró que el monitoreo del portal continúa.

A mediados de agosto, las autoridades italianas investigaban el presunto robo de imágenes íntimas del presentador televisivo Stefano De Martino, obtenidas mediante las cámaras de seguridad instaladas en la casa de su pareja Caroline Tronelli. La Fiscalía de Roma abrió una investigación por “acceso ilegal a sistema informático”, delito penado con hasta diez años de prisión. El Garante para la Protección de los Datos Personales prohibió la difusión del material y recordó las consecuencias penales asociadas.

La Policía Postal italiana asumió la investigación sobre el caso de De Martino, tras la denuncia del presentador, cuyos vídeos íntimos comenzaron a circular en redes sociales y otras plataformas. El organismo estatal confirmó que el video “habría sido sustraído ilegalmente del sistema de videovigilancia instalado en la casa de la pareja”.

