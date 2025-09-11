Radio TV Valle Viejo
Octava fecha del Torneo Clausura: cronograma de partidos

Belgrano de Córdoba recibirá este jueves a San Martín de San Juan, en el partido que marcará el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 20, en el Estadio Julio César Villagra, y se podrá ver a través de ESPN y ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos y en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Belgrano tuvo un flojo inicio de campaña, ya que marcha undécimo en la Zona A con solo 8 puntos y estaría quedando afuera de los playoffs. El “Pirata cordobés” no solo está disputando el Torneo Clausura en este semestre, ya que también sigue con vida en la Copa Argentina, competición en la que se enfrentará con Newell´s el próximo miércoles.

San Martín de San Juan, por su parte, no tiene margen de error y necesita empezar a sumar de a tres para salvarse del descenso, ya que está último tanto en la tabla anual como en los promedios.

Panorama

En lo que respecta a las primeras posiciones, Barracas Central es la gran sorpresa y lidera en la Zona A con 14 puntos. Lo siguen de cerca Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca, con 13 y 12 respectivamente.

En la Zona B el puntero es River, con 15 unidades, por lo que se ubica por delante de Vélez (14), Deportivo Riestra (13) y San Lorenzo (12).

El cronograma y horarios de la fecha 8 del Torneo Clausura

Jueves 11/9:

Belgrano de Córdoba – San Martín de San Juan a las 20

Viernes 12/9:

Deportivo Riestra – Central Córdoba de Santiago del Estero a las 14:30

Racing – San Lorenzo a las 19

Huracán – Vélez a las 19

Newell´s – Atlético Tucumán a las 21:15

Lanús – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21:15

Sábado 13/9:

Godoy Cruz – Barracas Central a las 14:30

Independiente – Banfield a las 16:45

Estudiantes de La Plata – River a las 19

Sarmiento – Aldosivi a las 21:15

Domingo 14/9:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Unión de Santa Fe a las 15

Instituto de Córdoba – Argentinos Juniors a las 15

Rosario Central – Boca a las 17:30

Tigre – Talleres de Córdoba a las 20

Defensa y Justicia – Platense a las 20

