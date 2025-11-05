Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Nuevos requisitos para la tenencia de armas con cargadores extraíbles: qué cambia

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 37/2025, refuerza los requisitos para quienes deseen incorporar este tipo de armamento, especialmente aquellas armas con cargadores extraíbles, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.

El cambio marca un ajuste clave en la regulación vigente desde 1995, que hasta ahora restringía la compra, venta y transferencia de este tipo de armas. Según la nueva norma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro deberán cumplir una serie de exigencias adicionales para ser autorizados.

Nuevos requisitos para la portación de armas de uso civil: qué cambia

Entre los puntos principales, se establece que el solicitante deberá identificar con precisión el material requerido (tipo, marca, modelo, calibre, número de serie y CUIM, si existe) y disponer de un sector de guarda tipo G2, es decir, un espacio de almacenamiento seguro validado por la Resolución 119/18.

Además, quienes pidan la autorización deberán presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación respaldatoria y fotografías que permitan constatar las características del arma. También se deberá abonar una tasa equivalente a la de los trámites “Tenencia Express” y “Tarjeta de Consumo de Municiones” (TCCM).

Otro cambio clave es la exigencia de antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional y la verificación de antecedentes para descartar sanciones o procesos pendientes ante el organismo. El RENAR podrá requerir información adicional antes de autorizar la tenencia, publicó El Cronista.

La resolución también pone el foco en acreditar un uso deportivo comprobable.

Uno por uno, los nuevos requisitos

La resolución también pone el foco en acreditar un uso deportivo comprobable. Según el artículo 2°, los solicitantes deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

-Contar con una certificación de una entidad de tiro con instalaciones propias que los acredite como tiradores asiduos.

-Representar a una entidad de tiro habilitada en competencias nacionales o internacionales.

-O bien, presentar una solicitud institucional de una entidad de tiro, debidamente autorizada, que justifique el uso del arma para disciplinas deportivas o fines didácticos.

  • Catamarca: el niño que sufre bullying y pensó “dejar de existir”, ahora no quiere ir más a la escuela ni ser abanderado

    Catamarca: el niño que sufre bullying y pensó “dejar de existir”, ahora no quiere ir más a la escuela ni ser abanderado

    Salomé, mamá de R. de 12 años de edad, alumno de una escuela de la Capital, narró la acuciante situación que debe atravesar su hijo desde hace tres años. Burlas, hostigamientos, agresiones físicas, exclusiones, todo debió soportar el pequeño en este tiempo. Y aunque su madre repetidamente reclamó, la solución fue cambiarlo de grado, aunque…

  • Nuevos requisitos para la tenencia de armas con cargadores extraíbles: qué cambia

    Nuevos requisitos para la tenencia de armas con cargadores extraíbles: qué cambia

    La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 37/2025, refuerza los requisitos para quienes deseen incorporar este tipo de armamento, especialmente aquellas armas con cargadores extraíbles, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR. El cambio marca un ajuste clave en la regulación vigente desde 1995,…

  • El Gobierno tiene vía libre para discutir el Presupuesto con el recambio legislativo

    El Gobierno tiene vía libre para discutir el Presupuesto con el recambio legislativo

    El gobierno nacional ganó la primera batalla del Presupuesto 2026. Ayer logró quedarse con el dictámen de mayoría y expuso la falta de consenso entre los bloques de la oposición para avanzar con un proyecto alternativo. En la bancada del peronismo reconocieron que el “escenario no es favorable para convocar a una sesión” antes del 10 de diciembre, por lo que…

  • Catamarca: se realizó la apertura de ofertas para la obra Acueducto Albigasta

    Catamarca: se realizó la apertura de ofertas para la obra Acueducto Albigasta

    El vicegobernador Rubén Dusso participó este martes, en la Ciudad de Buenos Aires, de la apertura de ofertas para la licitación del Acueducto Albigasta, obra de impacto para Catamarca y Santiago del Estero, que beneficiará a más de 77.800 habitantes fortaleciendo la infraestructura hídrica del norte argentino. “Esta iniciativa significa un avance muy grande tras…

  • Macri volvió a marcar diferencias con Milei y habló de “personalidades narcisistas” en el liderazgo global

    Macri volvió a marcar diferencias con Milei y habló de “personalidades narcisistas” en el liderazgo global

    El ex presidente Mauricio Macri volvió este martes a exponer sus diferencias con Javier Milei al advertir sobre “personalidades narcisistas” en el liderazgo global y subrayar la necesidad de “más empatía”, en una nueva señal de tensión política entre el referente del PRO y la Casa Rosada. Sin mencionar directamente al Presidente, Macri afirmó que “el mundo ha vuelto a…

  • Milei recibió las cartas credenciales del embajador de los Estados Unidos

    Milei recibió las cartas credenciales del embajador de los Estados Unidos

    El presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una breve ceremonia en Casa Rosada, informaron fuentes oficiales. En la misma oportunidad, Milei hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza. Se trata de…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4