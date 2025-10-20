Nuevos relevamientos en Catamarca para nutrir de información al chatbot de turismo “Catu”

El equipo perteneciente al Observatorio de Turismo Municipal que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, realizó nuevos relevamientos de datos y actualizaciones en el proceso de trabajo para nutrir el contenido del chatbot o asistente virtual de turismo denominado “Catu”.

De esta manera, luego de evaluar los avances de la herramienta digital que provee al turista o a quien necesite información sobre las actividades, atractivos y servicios de la ciudad, se determinaron nuevas acciones como, por ejemplo, el relevamiento y actualización de datos de prestadores turísticos. Asimismo, se incorporaron nuevas categorías de información a relevar, como cantidad y ubicación de cajeros automáticos, centros de salud, comisarías, farmacias y playas de estacionamiento, con el objetivo de ampliar y mejorar la base de datos existente.

Cabe destacar que de dicha actividad, participaron también estudiantes de Turismo del Instituto FASTA y del IES Juan Manuel Chavarría que realizan sus prácticas profesionales, junto a otros integrantes de la Secretaría de Turismo, fortaleciendo el trabajo articulado entre distintas áreas. Para consultar a “Catu” se debe acceder a la web de Turismo Capital: sfvc.tur.ar.