Nuevo subsidio de PAMI para quienes requieran asistencia domiciliaria: trámite, requisitos y montos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un subsidio destinado a brindar apoyo económico a los adultos mayores que requieran asistencia domiciliaria. El objetivo es ofrecer una cobertura parcial que permita a sus afiliados contratar un auxiliar que pueda asistir en tareas como el cuidado personal, la administración de medicamentos y otras funciones esenciales para su bienestar.

“Queremos garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa, en un espacio conocido, con los cuidados que necesitan”, argumentaron desde el organismo. Para poder acceder a este aporte económico mensual, denominado “Auxiliar domiciliario”, los jubilados y pensionados deben cumplir con ciertos requisitos.

Quiénes pueden acceder al subsidio de PAMI

El beneficio, que no en todos los casos cubre el 100%, está destinado exclusivamente a afiliados de PAMI que presenten dificultades psicofísicas que afecten su autonomía y no cuenten con familiares o redes de contención que puedan brindar asistencia diaria. Cada solicitud será evaluada por un equipo social y médico que determinará el grado de dependencia y la necesidad real del apoyo domiciliario.

El PAMI estableció las siguientes condiciones a cumplir para poder acceder al subsidio:

Ser afiliado o afiliada de PAMI. Presentar limitaciones funcionales o psicofísicas comprobables, que impidan realizar actividades de manera autónoma. No contar con una red de apoyo efectiva, ya sea familiar o comunitaria. Someterse a la evaluación del equipo social de PAMI, que verificará la necesidad de asistencia domiciliaria y la capacidad del entorno para brindar acompañamiento. El otorgamiento del subsidio depende de esta evaluación profesional, que determina la urgencia y el tipo de asistencia que requiere cada caso.

Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite y de cuánto es el monto

Los requisitos que necesitan cumplir aquellas personas que quieran acceder a este apoyo económico del PAMI son los siguientes:

DNI: Documento Nacional de Identidad, esencial para verificar la identidad del solicitante. Último recibo o credencial de afiliación del jubilado: sirve para demostrar la condición de jubilado o pensionado afiliado al PAMI. Consentimiento informado: documento en el que el solicitante expresa voluntariamente su conformidad con los términos del subsidio. Informe médico: proporciona información sobre las condiciones médicas y las necesidades de asistencia domiciliaria del solicitante. Nota de solicitud: documento formal donde se expresa el deseo de acceder al subsidio y se pueden incluir detalles adicionales sobre las necesidades del solicitante.

El monto no es fijo, sino que depende del convenio salarial vigente. A partir de septiembre de 2025, el valor por hora con retiro es de $3.293,99 y sin retiro es de $3.683,21, según indica el convenio de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares. Si se calcula un mes de 40 horas semanales, la cifra podría ser de aproximadamente $416.486.

Cómo es el trámite para acceder al beneficio de PAMI

Este trámite se puede realizar tanto de forma virtual a través de la página oficial de PAMI, la aplicación del organismo “Mi PAMI” o de manera presencial con turno previo en las oficinas de la obra social de los adultos mayores. Para iniciar la solicitud y acceder al subsidio, se debe seguir estos pasos:

En línea:

Ingresar al sitio oficial www.pami.org.ar y acceder a la sección “Subsidio para auxiliar domiciliario”. Completar el formulario con los datos personales del afiliado y del cuidador. Adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Por la app Mi PAMI:

Descargar la aplicación gratuita disponible para Android y iOS. Iniciar sesión con usuario y contraseña, seleccionar la opción de trámites y buscar “Subsidio para auxiliar domiciliario”.

De forma presencial:

Acercarse a la agencia de PAMI más cercana con turno previo. El trámite también puede ser iniciado por un familiar, apoderado o representante legal del afiliado.