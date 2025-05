Nuevo femicidio: habría asesinado a puñaladas a su ex pareja mientras dormía

El ex presidente de Uruguay José Mujica atraviesa la fase “terminal” de un cáncer de esófago y recibe cuidados paliativos para evitar el dolor, informó su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. En enero, Mujica reveló que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que, a sus 89 años, no haría más tratamientos.…