Nuevo Equipamiento Informático para la Facultad de Ciencias Económicas de Catamarca

En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) de la UNCA, se incorporó nuevo equipamiento informático que moderniza el Laboratorio de Informática Prof. Jorge Alberto Mansilla, un espacio fundamental donde los estudiantes de todas las carreras cursan materias esenciales para su formación académica y profesional.

La entrega de los nuevos insumos fue realizada por el Decano de la Facultad, CPN Gustavo Alfredo Lazarte, junto al Vicedecano, CPN Marcelo Beltrán Delgado. “Esto representa una mejora vital para este espacio. Con la incorporación de 20 máquinas nuevas, avanzamos en ofrecer herramientas tecnológicas actualizadas a estudiantes y docentes”, resaltó Lazarte.

Finalmente, se destacó el aporte de las nuevas computadoras destinado a mejorar los espacios de aprendizaje “más modernos, inclusivos y funcionales para toda la comunidad de la Facultad”.