Nuevo aumento en el precio del gas: será del 3,80%

Luego del último aumento aplicado al precio del gas natural, el Gobierno nacional anunció un nuevo incremento del 7% al 7,20% del fondo fiduciario para zona fría, que se aplicará a cada metro cúbico de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal) que ingrese a la red de ductos en todo el territorio nacional. Las nuevas cifras, que comenzarán a estar vigentes en noviembre, tendrán un impacto final del 3,80% en la tarifa.

La medida fue oficializada por el ministro de Economía, Luis Caputo, por medio de la publicación de la Resolución 1698/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, le asignó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la responsabilidad de ajustar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del recargo en el ámbito de su competencia.

“Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”, dictaminó el titular de la cartera económica en el documento.

El alcance de la medida no se limitó al gas destinado a la venta, sino que también abarcó los volúmenes utilizados para el autoconsumo, sobre los cuales se aplicará el mismo porcentaje de recargo. Para determinar el monto correspondiente, establecieron que se debe multiplicar el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que realiza el autoconsumo y la alícuota del recargo fijada en el primer artículo de la resolución.

De esta manera, los nuevos precios base que entrarán en vigencia a partir de noviembre serán los siguientes:

Naturgy BAN S. A. (zona norte de la provincia de Buenos Aires): 2.925.

Metrogas S. A. (Capital Federal y Buenos Aires): 2.885.

Distribuidora Gas Cuyana S. A. (Mendoza, San Juan y San Luis): 2.943.

Distribuidora Gas del Centro S. A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): 2.912.

Litoral Gas S. A. (Santa Fe y Buenos Aires): 2.906.

Gasnea S. A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): 2.931.

Naturgy NOA S. A. (Salta, La Puna y Tucumán): 2.893.

Camuzzi Gas Pampeana S. A. en:

– Buenos Aires: 2.895.

– Bahía Blanca: 2.852.

– La Pampa sur: 2.937.

– La Pampa norte: 2.896.

Camuzzi Gas del sur S. A. en:

– Buenos Aires sur: 2.828.

– Chubut sur: 2.829.

– Neuquén: 2.935.

– Cordillerano: 2.908.

– Santa Cruz sur: 2.795.

– Tierra del Fuego: 2.784.