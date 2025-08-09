Nuevo aumento en el precio de los combustibles

Desde hoy, la petrolera estatal YPF aplicó un nuevo aumento del 0,81% en el precio de sus combustibles, marcando así la tercera suba en lo que va de agosto.

Previamente, la empresa ya había aplicado un incremento en los precios de sus combustibles. El pasado lunes, el ajuste promedio fue del 1,12%, impactando directamente en el bolsillo de los automovilistas en un contexto de presión inflacionaria.

Este incremento se sumó a otra suba previa del 0,48% el viernes 1, acumulando un alza del 14,35% en el precio de la nafta súper en lo que va del año.

Según habían explicado desde la petrolera, los aumentos responden a factores como la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y el ajuste en el precio de los biocombustibles.

La estrategia de “micropricing” implementada por YPF, que ajusta tarifas según el flujo vehicular y la competencia local, también influyó en esta variación.