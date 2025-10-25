Nuevamente en Catamarca rige alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento que abarca a varios departamentos de la provincia de Catamarca durante la jornada de este sábado.

La advertencia rige para los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Según el organismo, se esperan vientos del sector sur y suroeste con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños o interrupciones en actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en áreas rurales y zonas altas.