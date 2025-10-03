Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Nueva regla electoral: multas para quienes saquen fotos a la Boleta Única de Papel

Los electores que tomen fotos de su voto con la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre deberán abonar una multa de $77.000. La sanción busca evitar posibles presiones o inducir el voto a favor de algún candidato o fuerza política.

Así se dispuso desde el Juzgado Federal N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla. La multa para los votantes que fotografíen la boleta, está prevista en el artículo 71, inciso G del Código Nacional Electoral.

La secretaria electoral del Juzgado Federal N°1, Daniela Sayal, explicó que la medida “es para proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”. Por su parte, Leandro Luppi, también secretario del mismo Juzgado, aseguró que hay más novedades para esta primera elección con BUP que harán que el proceso sea ágil y seguro.

Cómo será la votación con la Boleta Única de Papel

“El primer shock al ingresar al local de votación estará dado por la exhibición de las caras de los candidatos colgadas en las paredes de los pasillos”, expresó Sayal. Es decir que a partir de ahora, los modelos de la boleta única papel, con todos los candidatos, nombres y colores de las listas, estarán a disposición de los votantes antes de que lleguen al momento de emitir su voto.

A diferencia de las elecciones tradicionales, los ciudadanos ya no podrán llevar boletas desde su casa. Desde las elecciones de octubre, los votantes recibirán la boleta en mano, entregada por las autoridades de mesa desde un talonario troquelado, junto con una lapicera para marcar a los candidatos de su elección.

La boleta deberá ser doblada antes de ingresar a la urna.

La boleta deberá ser doblada antes de ingresar a la urna.

Teniendo en cuenta que ya no existe el cuarto oscuro, el elector se deberá ubicar detrás de un biombo de cartón para señalar con una cruz la lista que desea votar y deberá doblar la boleta siguiendo las indicaciones que figuran en la parte posterior.

El doblez del papel, reemplaza el sobre, por lo que una vez que la boleta esté correctamente doblada, el votante podrá introducir su voto en la urna.

“Si un fiscal quisiera cambiar un talonario de boletas, es imposible: primero, los talonarios están numerados, tienen un código de barra de seguimiento. La urna también tiene su código” detalló la secretaria electoral y aseguró que “eso garantiza que cuando llega a la justicia electoral se hace la trazabilidad para saber que volvió lo mismo que fue dentro de ese bolsín. Son todas medidas de seguimiento del material electoral, de su trazabilidad. Son distintos elementos que, desde que salen de la justicia hasta que vuelven, tengan un seguimiento”.

Dudas sobre el nuevo sistema

Aunque para algunos resulte extraño adaptarse al voto mediante la Boleta Única Papel (BUP), esta metodología agiliza la emisión del sufragio. Sin embargo, surgen preguntas frecuentes: ¿Puedo votar en blanco? ¿Cómo se emite un voto nulo? ¿Qué debo marcar si quiero elegir la lista completa?

El voto en blanco se emite sin marcar ningún casillero. Por su parte, el voto nulo se produce cuando el elector marca más de un casillero en cada categoría.

Para votar toda la lista completa, es necesario realizar dos marcas: una para senadores y otra para diputados. Puede confundirse el cuadro blanco al lado del nombre de la lista como una opción para votar a ese partido, pero la única manera de elegir un solo partido en ambas categorías es realizando ambas marcas.

  • Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro…

  • Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    A las 08:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendieron a una joven mujer de apellidos López Navarro (27), debido a que, momentos antes, habría intentado agredir con un cuchillo tipo tramontina, que…

  • Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Hace 50 años era empleado municipal en Salta capital, y alrededor de 30 que no asistía a su puesto de trabajo, amparado por su tutela sindical. Pero en las últimas horas, Pedro Serrudo, de 77 años, titular del sindicato de trabajadores municipales de Salta capital, fue removido de su cargo y jubilado por decreto. La paciencia del intendente…

  • Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    El espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará dos nuevas funciones, el sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 21 h. en el Salón Calchaquí. La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada para festejar el cumpleaños número noventa de la viuda. Esa noche, la aparición…

  • Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo…

  • Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Luego de tareas investigativas realizadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en el sector Sur de esta Ciudad Capital. Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron envoltorios de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3