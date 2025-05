Nueva protesta de Vecinos Autoconvocados para pedir por las viviendas sociales

Nuevamente los vecinos que reclaman por viviendas sociales, se convocaron frente al ingreso de Casa de Gobierno, con el pedido de viviendas sociales para unas 100 familias.

Aducen que tienen entregados los expedientes con la descripción de sus situaciones precarias en el Instituto Provincial de la Vivienda, y que no solo no tienen respuesta oficial sino que tampoco hay avances en sus casos. Referentes de las agrupaciones de izquierda que los acompañan y operan como voceros de los vecinos, señalaron que las familias siguen esperando una entrevista con el Gobernador Raúl Jalil: “Reclamamos para saber por qué hasta el momento no se han entregado las viviendas sociales, además de pedir, por lo menos la entrega de materiales de construcción”, dijo Alejandra Figueroa, quien acusó que se les había prometido un encuentro con el primer mandatario pero esto, finalmente no se concretó.

Finalmente, adelantaron que van a mantener esta modalidad de reclamo, a la espera de llegar a tener, en el mejor de los casos, una solución o una fecha para una reunión donde se les informe de su situación.