Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Nueva medalla para Catamarca en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata

La judoca capitalina Julia Reyna Furque, se quedó con la Medalla de Plata tras una gran final en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3