Nueva medalla para Catamarca en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata

La judoca capitalina Julia Reyna Furque, se quedó con la Medalla de Plata tras una gran final en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.
Días atrás, representantes de la empresa Vipsa Energía visitaron al gobernador Raúl Jalil para informar sobre los avances de su proyecto de energía sustentable en Ampajango, Santa María. El vicepresidente de la firma, Juan Manuel Barros, comentó que el proyecto es el desarrollo de un parque solar para el departamento de Santa María, que se…
La magra aparición televisiva del candidato libertario y diputado José Luis Espert, quien intentó clarificar sus vínculos con el empresario acusado de narco, Federico “Fred” Machado, no conformó al grueso del Gabinete que persiste en la defensa del legislador por pedido exclusivo del presidente Javier Milei. Lo cierto es que las dudas y evasivas del ex Juntos por el…
El secretario general de ATE Recreo, José Herrera, confirmó la presentación de una denuncia penal contra el intendente Luis Polti por desobediencia judicial. El gremialista aseveró que el jefe comunal hizo caso omiso al fallo de la Corte de Justicia que ordena la reincorporaciones de 6 trabajadores municipales despedidos hace 2 años tras la asamblea…
Juan Cruz Rivero estuvo en Radio TV Valle Viejo comentando su corta pero muy fructífera carrera deportiva en Gimnasia de Trampolín, donde ya obtuvo numerosas medallas, recorriendo casi todo el país, incluso con viajes al exterior para competencias internacionales, a sus 13 años. De diálogo fluido, Juan Cruz explicó que inició de buena manera en…