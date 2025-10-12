Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Nueva escala salarial para empleadas domésticas: sueldos en octubre de 2025

Las trabajadoras de casas particulares comenzarán a cobrar sus sueldos de octubre 2025 con la misma escala salarial que estuvo vigente en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) no convocó una nueva reunión paritaria. Esto significa que no habrá nuevos aumentos ni pagos adicionales durante este mes, a pesar de la suba general de salarios en otros sectores. La última suba para las empleadas domésticas se concretó a través de la Resolución 1/2025, la cual estableció un aumento del 6,5% entre los meses de junio y septiembre, pero sin modificaciones a partir de octubre.

Este incremento se aplicó de forma escalonada: un 3,5% sobre los sueldos de enero, seguido por aumentos del 1% en julio, otro 1% en agosto y un 1% en septiembre. Además, el acuerdo anterior había contemplado tres bonos no remunerativos que variaban entre $4.000 y $10.000 según la carga horaria. Sin embargo, a partir de este mes, los bonos dejaron de pagarse, lo que representa una disminución real de los ingresos para muchas trabajadoras, ya que ahora solo percibirán el salario básico sin esos adicionales extraordinarios.

Los salarios básicos de octubre para empleadas domésticas

A pesar de la falta de nuevos aumentos, los montos establecidos para las distintas categorías siguen siendo los de septiembre. Los valores para las empleadas domésticas son los siguientes:

Supervisores:

Con retiro: $3.683,21 por hora o $459.471,73 mensuales.

Sin retiro: $4.034,05 por hora o $511.800,22 mensuales.

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $3.487,00 por hora o $426.875,19 mensuales.

Sin retiro: $3.822,91 por hora o $475.184,56 mensuales.

Caseros:

$3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Sin retiro: $3.683,21 por hora o $464.129,59 mensuales.

Personal para tareas generales:

Con retiro: $3.052,99 por hora o $374.541,36 mensuales.

Sin retiro: $3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden a jornadas de 24 horas semanales o más con un mismo empleador. Para quienes trabajan menos horas, el salario se calcula de manera proporcional, según la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Adicionales que aumentan el sueldo de las trabajadoras

Además de los salarios establecidos para cada categoría, las trabajadoras del servicio doméstico tienen derecho a varios adicionales que pueden incrementar su ingreso mensual. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que consiste en un 1% adicional por cada año trabajado, aplicado sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Otro beneficio importante es el adicional por zona desfavorable. Este bono aplica a las trabajadoras que desempeñan tareas en zonas geográficas que se consideran desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y se les paga un 30% extra sobre el salario correspondiente. Ambos adicionales deben reflejarse en el recibo de sueldo cada mes.

  • Elecciones 2025: Dylan Páez es el candidato más joven de La Rioja, tiene 18 y aún cursa el secundario

    Elecciones 2025: Dylan Páez es el candidato más joven de La Rioja, tiene 18 y aún cursa el secundario

    Con solo 18 años y mientras cursa su último año en el Centro Polivalente de Arte, Dylan Páez se convirtió en el candidato más joven de las elecciones provinciales 2025 en La Rioja. Representa al espacio político Caminando Unidos con Fe, Amor y Esperanza (CUFAE), que competirá el 26 de octubre, y ocupa el segundo lugar en la lista encabezada por Mauricio De la…

  • Nueva escala salarial para empleadas domésticas: sueldos en octubre de 2025

    Nueva escala salarial para empleadas domésticas: sueldos en octubre de 2025

    Las trabajadoras de casas particulares comenzarán a cobrar sus sueldos de octubre 2025 con la misma escala salarial que estuvo vigente en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) no convocó una nueva reunión paritaria. Esto significa que no habrá nuevos aumentos ni pagos adicionales durante este mes, a pesar de la suba general de…

  • Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES: Fechas para jubilados, AUH y más

    Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES: Fechas para jubilados, AUH y más

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el calendario de pagos de octubre 2025, un mes que trae novedades para millones de argentinos. Después de la primera semana de pagos, que arrancó el 8 de octubre, el organismo continúa con el cronograma de cobros que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares…

  • Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

    Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

    Un ex comisario de Salta que era buscado desde hace dos días fue hallado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, por lo cual la justicia desplegó una investigación para conocer las causas del deceso a la vez que dispuso someter el cuerpo a una autopsia. Tras el hallazgo del…

  • Respaldo clave de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

    Respaldo clave de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

    El piloto argentino Franco Colapinto recibió un fuerte espaldarazo en medio de la definición por su continuidad en Alpine. La Fórmula 1 publicó un artículo en su sitio oficial donde destacó el desempeño del joven de Pilar y señaló que se encuentra “en buena forma para conservar su asiento” de cara a la temporada 2026.…

  • Catamarca: secuestran un arma, marihuana y plantas de cannabis en Capayán

    Catamarca: secuestran un arma, marihuana y plantas de cannabis en Capayán

    Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal y tras tareas investigativas, efectivos de la Comisaría de Huillapima materializaron un registro domiciliario en una vivienda de la localidad de Concepción, Departamento Capayán. En el lugar y bajo las directivas de Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, los policías incautaron una (01) escopeta calibre 16 y…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3