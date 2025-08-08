Nueva entrevista al adolescente que vivía con el presunto asesino serial en Jujuy: esperan obtener datos más precisos

El adolescente que vivía con Matías Jurado en la vivienda del sector 8 de Marzo en el barrio Alto Comedero, será sometido a una nueva entrevista en cámara Gesell, a fin de que pueda brindar mayores datos en relación al accionar de su tío. Se tenía previsto que ayer el chico de 16 años se reúna con los profesionales del gabinete psicológico del Ministerio Público de la Acusación, a fin de ampliar aquella primera entrevista que brindó al inicio de la investigación y que fue clave para desentramar este complejo caso donde se investiga a un presunto asesino en serie en Jujuy.

Esto, se sumará a las entrevistas que ya brindaron además la madre de este adolescente y el abuelo del mismo, quienes fueron coincidentes en que el imputado por la muerte de Jorge Anachuri e investigado por la desaparición de al menos cuatro personas más, era muy violento.

“Los profesionales del Ministerio Público de la Acusación del gabinete de a psicología van a estar entrevistando al menor que brindó su declaración en cámara Gesell, que como sabemos, fue cortita justamente por el estado en el que entendemos que él estaba, porque recién lo habíamos sacado para preservarlo. Lo había despertado la policía en un allanamiento en su casa. Esto, más todo el contexto en el cual ya sabemos que él vivía“, dijo el fiscal Regional Guillermo Beller.

De todas maneras, aclaró que “nosotros vamos a ver si él va a estar apto y si esto si no le va de alguna manera a significar algún trauma o algún menoscabo de su integridad psicológica. Entendemos que luego del trabajo de estos profesionales del Ministerio Público de la Acusación, si está en condiciones, vamos a volver a tomar una declaración, vamos a ampliar esa cámara Gesell a los fines justamente de poder dar más precisiones. Él dijo muchas cosas, pero entendemos que puede decir mucho más”.

Siguiendo con la línea de las entrevistas realizadas, se conoció que la madre del adolescente, fue coincidente en las declaraciones sobre Matías Jurado: ella sabía que él era violento y hasta comentó que alguna vez le había dicho que había matado.

En este sentido, también hubo una entrevista con el abuelo del joven, el cual se encontraba en situación de calle y con un alto grado de intoxicación por sus adicciones. Pero una vez que se desintoxicó en el Hospital Pablo Soria, también prestó su declaración y contó que Jurado era muy violento y que a él lo había agredido varias veces, aduciendo que esta fue la razón por la cual abandonó el domicilio donde vivía en Alto Comedero.