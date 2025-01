Nueva edición del “Poncho Rock” en Catamarca

El escenario de culto abrirá nuevamente sus puertas el próximo 8 de febrero, desde las 19 hs. en el predio de UTA ubicado en la zona de los boliches de Alto Fariñango. Ahí donde la potencia del sonido y el talento de reconocidos artistas, se reúnen para vivir el Poncho Rock 2025 edición verano.

Las bandas que estarán presentes son: LUPERCALES, CARADURAS desde Santiago del Estero, STEELBALLS de Bs As, Wintex Bs As, LUVITAR, FULANOS DEL ROCK, SUCIA de Córdoba, SMEGMA, NO TOCAR, SMOKE DEATH, SIRMARILLION, POLIVER Santa María y la legendaria LA MAZA.

Este evento autogestivo es realizado por la productora catamarqueña Mandragora Rocords, la cuál esta integrada por gestores culturales, con una basta experiencia en la organización de eventos. Este destacado festival de rock, nació de un espacio en el escenario mayor del Festival del Poncho, y a partir de una gran trabajo abrió su propio camino en forma independiente, hasta lograr ser reconocido por el INPI.

En la puesta en marcha de este evento desde la organización destacaron la colaboración, de los auspiciantes, el Ministerio de Cultura Turismo y Deporte, Ministerio de Desarrollo Social Catamarca, Municipalidad de la Capital y la Presidencia Cámara de Diputados Catamarca.

Por otra parte el Poncho Rock, cuenta con el apoyo de comerciantes amigos, donde además se pueden adquirir las entradas anticipadas a 10 mil pesos, como lo son MK2 Tucumán 66, Welcome Bar San Martín 17 y Kiosco Guille San Martín 569. Este encuentro que reune al público de culto del rock cuenta con la difusión, de reconocidos programas de radio de nuestra provincia, como son: Señal de Rock, Maldito Rokanrol, El Rock de tu vida, El Esquiú Rock y Catamarca Rockera.